Jansen niet verbaasd na stunt AZ in Rome: 'Geen gestolen overwinning'

Al was het overleven in de beginfase, want AZ kwam maar lastig onder de druk uit van de makkelijk voetballende Romeinen. "Daar hoop je niet op. We hebben dat scenario doorgenomen, van de eerste twintig minuten." Jansen zag dat AZ "weifelend" was aan de bal en op de helft van Lazio de bal te makkelijk verspeelde.

Lazio versloeg dit seizoen al eens Napoli, Internazionale, AC Milan en Feyenoord, maar AZ-trainer Pascal Jansen kijkt niet gek op dat AZ in Rome met 2-1 heeft gewonnen van de Italiaanse nummer drie. In de Romeinse heksenketel die Stadio Olimpico heet, kwamen de Alkmaarders terug van een 1-0 achterstand.

Tijjani Reijnders reageert op de knappe 2-1 overwinning van AZ in Rome bij Lazio in de eerste ontmoeting in de achtste finales van de Conference League. - NOS

"Het mooie is dat we een opsteker hebben, vlak voor de rust. Je voelde het al aankomen", doelde Jansen op de gelijkmaker van Vangelis Pavlidis, die tot stand kwam na fraai voorbereidend werk van Jesper Karlsson en vooral Reijnders.

"Ik denk dat we op een te laag tempo begonnen", zei uitblinker Tijjani Reijnders na afloop. "Waardoor we telkens te laat waren en hun in de wedstrijd hielpen. Zo'n eerste kwartier is niet nodig..."

De 24-jarige middenvelder was blij dat de Alkmaarders aan het typische AZ-voetbal toekwamen. "We hebben laten zien dat we tegen Lazio ook ons eigen spel kunnen spelen en dat we een 1-0 achterstand kunnen ombuigen. Dat geeft een goed gevoel."

"Uiteindelijk groeien wij weer terug in de wedstrijd en creëren we mogelijkheden", zegt Reijnders. "Na goed druk zetten maken we die 2-1 en dan ga je in jezelf geloven, dat we dit Lazio ook kunnen pakken."

Jansen wil, ondanks flinke mogelijkheden voor Lazio ook na de 2-1 voorsprong, niet spreken van een gestolen overwinning. "Nee, zij hebben ook hun momenten gehad, maar het is niet gestolen, nee."

De hoofdtrainer kijkt alweer naar de return op donderdag 16 maart in Alkmaar en was zeer te spreken over de houding van zijn spelers na afloop in de kleedkamer. De selectie was "niet te uitbundig" en "heel bescheiden". "En terecht, want je zit pas in de rust van deze wedstrijd. In Alkmaar hebben we wederom een zeer zware wedstrijd."

'Mooie voetbalavond'

"Straks moeten wij ook weer laten zien wat wij kunnen en niet achteruit gaan lopen tegen dit Lazio", zei Reijnders. "Er mag een klein feestje worden gevierd en in Alkmaar moeten we het afhandelen."

AZ zal lekker slapen vanavond. Reijnders: "Een mooie voetbalvond, in een mooi decor, en tegen zo'n topploeg winnen. Dat is een mooi gevoel. Daar kunnen we trots op zijn."