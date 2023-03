Traangas ingezet in Georgië bij protest tegen 'Russische' wet

De politie in de Georgische hoofdstad Tbilisi heeft traangas en waterkanonnen ingezet om demonstranten uiteen te drijven. De groep demonstreert voor het parlement tegen een omstreden wetsvoorstel. Volgens hen is de 'buitenlandse agenten'-wet bedoeld om regeringscritici monddood te maken.

Volgens het voorstel moeten alle organisaties zich laten registreren als 'buitenlandse agent' bij het ministerie van Justitie als ze voor meer dan 20 procent vanuit het buitenland worden gefinancierd. Ook kunnen ze straks worden gecontroleerd en aanvullende beperkingen opgelegd krijgen. Organisaties riskeren een boete of een celstraf oplopend tot vijf jaar als ze zich niet aan de regels houden.

Eerste horde genomen

Het eerste deel van de wet is vandaag met overweldigende meerderheid in het parlement aangenomen. Gezien de grote steun is de verwachting is dat de gehele wet er binnen enkele dagen doorheen is. Om onduidelijke redenen is de stemming naar voren gehaald.

De demonstranten vinden dat het plan sterk lijkt op een vergelijkbare wet die Rusland heeft ingevoerd om dissidenten aan te pakken. Mensenrechtenorganisaties bestempelen de Georgische 'buitenlandse agenten'-wet als autoritair en in strijd met internationaal recht. "Ze proberen duidelijk om kritische groepen en belangrijke media in te perken", laat Human Rights Watch weten in een verklaring.

Vechtpartij in parlement

Ook de oppositie is faliekant tegen en de gemoederen lopen hoog op in de politieke discussie. Gisteren gingen voor- en tegenstanders kort met elkaar op de vuist in het parlementsgebouw.

De regerende partij Georgische Dromen heeft kritiek op het voorstel gelijkgesteld met kritiek op de orthodoxe kerk van Georgië. Dit is een van de meest invloedrijke instituties van het land. Ook zei premier Garibashvili dat de wet voldoet aan Europese en internationale standaarden. "De toekomst van ons land behoort niet toe aan dienaren van het buitenland."

President Zourabichvili heeft overigens gezegd dat ze haar veto zal uitspreken als de wet wordt aangenomen. In een videoboodschap neemt ze het op voor de demonstranten. De onafhankelijke Zourabichvili kwam aan de macht met gedoogsteun van Georgische Dromen, maar is de laatste jaren uitgegroeid tot een fel criticus van de regeringspartij.