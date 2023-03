Duitsland blokkeert op laatste moment EU-verbod op brandstofauto's

EU-correspondent Ardy Stemerding:

"Over deze zet van de Duitsers is grote irritatie in Brussel. 'Dit verwacht je van de Hongaren, niet van de Duitsers,' hoor je van EU-diplomaten. De angst leeft dat dit een precedent zal scheppen: dat andere landen in de toekomst ook met nieuwe eisen komen terwijl het hele wetgevingsproces al is doorlopen.

De Europese Commissie zoekt nu een manier om de Duitsers tegemoet te komen, zonder dat de onderhandelingen heropend hoeven te worden. Dat betekent dat de Commissie hooguit in iets stevigere bewoordingen belooft om in de toekomst de mogelijkheden met e-fuels te bekijken. Maar of dat voor de Duitsers genoeg zal zijn, is nog onduidelijk."