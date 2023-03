Hulporganisaties boos op Rutte, die hen onterecht linkt aan mensensmokkel

Morgen bezoekt Rutte zijn Italiaanse evenknie Georgia Meloni. Bij de ontmoeting staat migratie bovenaan de agenda. Zowel Nederland als Italië wil het aantal mensen dat vanuit Afrika de oversteek naar Europa waagt, fors inperken. In januari nam Meloni wetgeving aan die reddingsorganisaties aan striktere regelgeving onderwerpt. Zo moeten ngo's onder de regels opgepikte vluchtelingen direct terugbrengen naar de haven. Dat hindert de organisaties in het werk: normaliter voeren ze meerdere reddingsacties per tocht uit.

Na herhaaldelijke vragen van Nieuwsuur laat het ministerie van Algemene Zaken weten dat de uitspraken "misschien iets te kort door de bocht" zijn. "Maar alles is erop gericht om in de volle breedte te kijken naar het cynische model van mensensmokkel. Het kan zijn dat sommige ngo's met de beste intenties onbedoeld een bijdrage leveren aan dit model, en het is goed om daarnaar te kijken."

Premier Rutte heeft zich de woede op de hals gehaald van ngo's die migranten in nood oppikken van de Middellandse Zee. Volgens de minister zijn sommige van deze organisaties onderdeel van "een heel cynisch business model van mensensmokkelaars". Pim Kraan, directeur van Save The Children Nederland, zegt dat de premier zijn organisatie hiermee "criminaliseert voor de ogen van het Nederlands publiek. Dat terwijl wij werkzaamheden doen, ook voor de Nederlandse overheid, om de zwakkeren humanitaire hulp te bieden."

Zulke twijfels zaaien doet afbreuk aan ons werk. We redden mensen, daar mogen we trots op zijn.

Volgens de Italiaanse regering is de wetgeving nodig omdat de reddingsacties van ngo's een aanzuigende werking hebben op migranten. Ook zegt de regering mensensmokkel tegen te willen gaan.

Het is niet de eerste keer dat Italië reddingswerk van ngo's in verband brengt met dat van illegale mensensmokkelaars. Wel is het opvallend dat Meloni nu een medestander vindt in Rutte. In een wekelijks vraaggesprek met journalisten op 7 februari dit jaar maakte de premier, toen hem werd gevraagd naar het toenemend aantal bootvluchtelingen op de Middellandse Zee, een onderscheid tussen "goeie en slechte ngo's." In die laatste categorie vallen volgens Rutte "niet-fatsoenlijke ngo's die het voor het geld doen." In de aanpak van die organisaties hebben Nederland en Italië volgens hem een gedeeld belang.

Aan de talkshowtafel van Jinek herhaalde Rutte later dat "een deel van die ngo's onderdeel is geworden van het business model." Hij liet toen in het midden welke organisaties hij bedoelde. Ook vandaag antwoordt Rutte op de vragen van Nieuwsuur dat hij geen voorbeelden kan geven van ngo's die geld verdienen aan het oppikken van bootvluchtelingen.