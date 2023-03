Morgenochtend code oranje vanwege gladheid in zuidoosten

Het KNMI heeft voor morgenochtend code oranje afgegeven voor Noord-Brabant en Limburg vanwege gladheid door sneeuwval. In Limburg gaat dat om 04.00 uur in, in Brabant om 06.00 uur.

In Zuidoost-Brabant en in Limburg kan plaatselijk meer dan 5 centimeter sneeuw vallen, zegt het KNMI. In de Limburgse heuvels valt mogelijk 10 centimeter.

In de rest van het land geldt code geel, een lichtere waarschuwing. Morgenmiddag is de gladheid tijdelijk voorbij, maar een nacht later kan het volgens het KNMI opnieuw plaatselijk glad worden.