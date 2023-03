De Curious Case of Céspedes: hoe gevallen grootmacht Cuba zijn principes opzij schoof

Twaalf jaar later nemen Nederland en Cuba het woensdagochtend weer tegen elkaar op in de openingswedstrijd van de World Baseball Classic. Cuba beschikt voor het eerst over duurbetaalde profs uit de Major League. Én over overloper Céspedes.

Het jaar 2011 was een tragisch jaar in de Cubaanse geschiedenis. In april overleed Fidel Castro. En in september overleed het honkbal. De honkbalgrootmacht verloor de WK-finale van Nederland. En vlak daarvoor ontvluchtte sterspeler Yoenis Céspedes het land.

Onoverwinnelijk Cuba

Voordat we verder gaan over Céspedes eerst even terug in de tijd. We schrijven juli 1999, Nederland - Cuba bij het World Port Tournament. Het publiek in het gloednieuwe Neptunus Familie-stadion in Rotterdam schoof langzaam naar het puntje van de stoel.

Er werd gezegd dat het Caribische eiland een B-ploeg naar Rotterdam had gestuurd, maar het was wel Cuba. Win er maar eens van. In de 33 voorgaande ontmoetingen was dat de Nederlandse honkballers nog nooit gelukt.

Die zomeravond naast diergaarde Blijdorp werd geschiedenis geschreven. Nederland, met Robert Eenhoorn en Rikkert Faneyte, won met 8-3 van het onverslaanbare Cuba. De vloek was doorbroken.