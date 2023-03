Pavlidis en Kerkez bezorgen AZ fraaie overwinning bij Lazio

AZ heeft laten zien dat de nummer drie van de eredivisie niet minder is dan de nummer drie van de Serie A. In Rome versloeg AZ het Italiaanse Lazio met 2-1, waarmee het in de return van deze achtste finales in de Conference League genoeg heeft aan een gelijkspel. Vechtend voor een plek in de kwartfinales, maar ook voor een tweede Nederlands ticket voor de Champions League van 2024/25, knokte AZ zich terug van een vroege 1-0 achterstand, dankzij goals van Vangelis Pavlidis en Milos Kerkez. Bekijk hier de reactie van uitblinker Tijjani Reijnders:

Een knappe overwinning voor de ploeg van Pascal Jansen, die het onder anderen moest doen zonder de geblesseerde verdedigers Bruno Martins Indi en Sam Beukema. Ook middenvelders Dani de Wit en Riechedly Bazoer waren nog niet inzetbaar. Lazio had in de voorgaande vijf duels geen doelpunt tegen gekregen. Typisch AZ-spel Dat 'vechten' gebeurde met het typische AZ-spel, van vroeg druk zetten, met verzorgd positiespel en soms razendsnelle combinaties. Maar als de Romeinen de bal hadden, een ploeg die ook graag voetbalt, trainer Maurizio Sarri verwacht niet anders, werd AZ soms flink naar achter gedrukt. Na een minuut was het al bijna raak, toen Sergej Milinković-Savić de bal net naast prikte na een snelle dribbel van linksbuiten Mattia Zaccagni. Of twee minuten later, toen Kerkez de bal in de drukke eigen zestien net naast eigen doel tikte.

Kerkez en Reijnders vieren de 2-1 - Pro Shots

Daarna leek AZ pas wakker en zette het de Romeinen meer en meer onder druk, vaak met de sterk spelende Tijjani Reijnders. Maar zodra de Alkmaarders de bal onderschepten, waren de passes onnauwkeurig en bleek de handelingssnelheid vaak te laag. Zoals het moment na een kleine twintig minuten, toen Jordy Clasie, terug in de basis na zijn schorsing afgelopen weekend tegen Vitesse, de bal op het middenveld verspeelde. Lazio bereikte opnieuw snel de flank van Zaccagni, die zo voorbij zijn mandekker zoefde en de slim terug gestapte Pedro vond (1-0).

Pedro schiet de 1-0 binnen - Pro Shots

Bij de derde Romeinse kans was het wel raak, maar AZ liet zich er niet door gek maken. Dapper voetbalden de Alkmaarders door. AZ had voor rust iets vaker de bal. Tot ongenoegen van Sarri, die eerst nog zonder sigaret in de mondhoek en met leesbril nonchalant op de wenkbrauwen geplaatst toekeek, maar naarmate de eerste helft vorderde, steeds norser ging kijken en met de armen begon te zwaaien. Toch kreeg AZ pas na een half uur de eerste grote kans. Sven Mijnans volleerde en via een Romeins been vloog de bal richting de hoek, maar doelman Luis Maximiano tikte de bal op de paal. Verdiende gelijkmaker Op slag van rust kwam alsnog de toch wel verdiende gelijkmaker voor AZ. En een fraaie ook. Reijnders wipte de bal naar Karlsson, die met een strak voorzetje Pavlidis vond bij de eerste paal, waar de Griekse spits met buitenkant voet raak schoot. Dat Milikonivc-Savic een minuut later snoeihard de lat raakte, liet zien dat de Romeinen na rust tot actie over zouden gaan. Dat gebeurde ook, maar Lazio, dat topspits Ciro Immobile miste wegens een blessure, kwam na rust, op een enkele grote scrimmage na, niet meer door de AZ-defensie heen. Achterin bij AZ maakten de 18-jarige Wouter Goes en 19-jarige Kerkez een sterke indruk.