Vogelgriep nu ook geconstateerd bij vos in buurt van Parijs

Bij minstens één vos in de buurt van Parijs is vogelgriep geconstateerd, meldt de wereldorganisatie voor diergezondheid (WOAH). Volgens de organisatie werden in een natuurgebied in Meaux drie dode vossen gevonden, waarvan er een werd onderzocht. Deze bleek het zogenoemde H5N1-virus te dragen, de vogelgriepvariant die onder vogels zeer ziekmakend is.

In meerdere landen zijn gevallen gemeld van zoogdieren die met de ziekte besmet raken. In december raakte bijvoorbeeld een kat in Frankrijk besmet, in Spanje werd de variant gevonden bij nertsen en in de VS kregen drie grizzlyberen vogelgriep.

In Engeland werd de ziekte de afgelopen maanden vastgesteld bij vossen, otters en zeehonden. Ook in Nederland raakten zoogdieren besmet. In januari werd bij een vos die in Noord-Brabant was gevonden vogelgriep van het type H5N1 vastgesteld en eerder raakten in Nederland onder meer een bunzing, een das en een otter besmet.

Ook bij mensen

Hoogstwaarschijnlijk werden de dieren ziek doordat ze zieke vogels hadden gegeten. In de meeste gevallen is er geen sprake van dat de zoogdieren elkaar besmetten. De virusvariant kan ook bij mensen voorkomen, maar dat is nog niet op grote schaal gebeurd. De kans dat dat gaat gebeuren, is volgens de meeste virologen klein. Maar onder anderen virologen Marion Koopmans en Thijs Kuiken vinden wel dat we ons beter moeten voorbereiden op een uitbraak.

Het virus wordt pas een pandemie onder mensen als een ander dier zowel een menselijke variant van griep kan krijgen als H5N1, zei de Duitse viroloog Thomas Mettenleiter eerder. Hij deed voor de EU jarenlang onderzoek naar vogelgriep. "Dit kan resulteren in een nieuw virus met genetisch materiaal van beide virussen." Hij benadrukt echter net als de meeste andere virologen dat die kans niet groot is.

WHO: situatie is verontrustend

Toch noemt wereldgezondheidsorganisatie WHO de situatie verontrustend. "De wereldwijde H5N1-situatie is verontrustend omdat het virus wijdverspreid is in vogels overal over de wereld en dat het steeds vaker lijkt voor te komen bij zoogdieren en mensen", zei Sylvie Briand van de WHO eind vorige maand.

H5N1 is onder vogels zeer besmettelijk. Sinds 5 oktober geldt in Nederland een landelijke ophokplicht voor pluimveebedrijven. Het betekent in de praktijk dat er geen vrije-uitloopeieren meer zijn, omdat de dieren niet meer naar buiten mogen.