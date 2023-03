Torenhoge borg bij huren binnenkort verleden tijd

De borg voor huurhuizen wordt aan banden gelegd. De Tweede Kamer stemt in met een plan van Denk waardoor verhuurders in de toekomst niet langer te veel borg kunnen vragen voor huurhuizen. Dat was nog niet wettelijk geregeld. Tot nu toe moesten mensen die de borg te hoog vinden naar de rechter.

Als de Eerste Kamer ook met het plan instemt, mogen verhuurders in de toekomst nog maar maximaal twee keer de kale maandhuur vragen als borg. Als huurders weer vertrekken, moeten verhuurders het geld binnen twee weken terugbetalen. Alleen bij schade of problemen met de betaling van de huur, kan een verhuurder die termijn oprekken.

Denk-Kamerlid Van Baarle kwam met het voorstel na signalen dat verhuurders een verdienmodel zien in het inhouden van de borg. Van Baarle wil zo huurders beter beschermen.

De Jonge reageerde eerder al positief op het plan. De Kamer stemde vandaag ook in met de nieuwe wet van De Jonge om misstanden in de huursector tegen te gaan.