Dode baby in Lek werd geboren na voldragen zwangerschap

Het meisje werd in een donkergrijze plastic tas in het water gevonden ter hoogte van de dijkweg Schuwacht bij Lekkerkerk. De politie liet eerder weten de zaak te onderzoeken en zich ook zorgen te maken of de moeder wel medische zorg heeft gekregen.

De dode baby die afgelopen vrijdag in een zijarm van de Lek werd gevonden, is geboren na een voldragen zwangerschap. Dat laat de politie weten aan Omroep West .

Er wordt rekening mee gehouden dat de baby niet in Lekkerkerk in het water is gelegd, maar vanaf een andere plek met de stroming van de rivier is meegedreven.

Het televisieprogramma Opsporing Verzocht besteedt vanavond aandacht aan de zaak.