Fors meer opnames van coronapatiënten, maar golf lijkt op hoogtepunt

In een week tijd is het aantal ziekenhuisopnames van coronapatiënten opgelopen met zo'n 39 procent. Vooral in Noord-Brabant, Limburg en het oosten van het land "gaat het hard", zegt een woordvoerder van het Landelijk Coördinatiecentrum Patiënten Spreiding (LCPS). Maar het hoogtepunt van de besmettingsgolf lijkt volgens het RIVM bereikt.

Er zijn geen signalen dat er landelijk maatregelen nodig zijn. Volgens het LCPS kunnen de ziekenhuizen de verwachte stijging van het aantal covidopnames binnen de regio's met elkaar opvangen. Landelijke spreiding is voorlopig niet aan de orde.

Omikrongolf-niveau

De verwachting is dat de ziekenhuisbezetting de komende weken doorstijgt tot het niveau van de eerste omikrongolf in maart 2022. Toen werden op het hoogtepunt zo'n 1300 patiënten met covid-19 behandeld op de verpleegafdeling. Momenteel zijn dat er 864.

Ook het aantal coronapatiënten op de IC's (momenteel 52) blijft nog even doorstijgen. Maar de aantallen blijven volgens het LCPS laag. Ter vergelijking: in de voorjaarsgolf van 2021 waren er op het hoogtepunt ruim 800 IC-bedden bezet.

Ruim 200 opnames op een dag

De zogeheten coronathermometer, onderdeel van het coronadashboard, staat nog altijd op de laagste stand. Het betekent volgens de overheidswebsite dat de invloed van het virus op de samenleving en de zorg laag is.

Desondanks neemt de druk op de zorg toe. Een aantal ziekenhuizen in Gelderland heeft operaties afgezegd vanwege het hoge ziekteverzuim onder werknemers, schreef Omroep Gelderland vorige week.

Afgelopen dag zijn er landelijk 210 coronapatiënten opgenomen. Dat is volgens het ANP het hoogste aantal in bijna een jaar tijd, maar de LCPS-woordvoerder kan dat niet bevestigen.

Meer opnames vanwege besmetting

Het LCPS maakt in de cijfers geen onderscheid tussen mensen die zijn opgenomen als direct gevolg van hun coronabesmetting, en mensen die andere gezondheidsklachten hadden en toevallig ook besmet bleken. Het RIVM maakt dat onderscheid wel en ziet dat er daadwerkelijk meer mensen vanwege een coronabesmetting worden opgenomen.

De meeste mensen die positief testen op het virus zijn 80 jaar of ouder, en ouderen lopen bij besmetting meer risico. "We zitten weer in een besmettingsgolf", bevestigt een woordvoerder van het RIVM. Maar de zogenoemde infectieradar van het zorginstituut suggereert dat de piek inmiddels is bereikt. Op deze RIVM-website kunnen mensen zelf doorgeven of ze klachten hebben die bij een coronabesmetting horen. Dit percentage stijgt inmiddels nauwelijks meer.

'We zien voortdurend golven'

Arts-microbioloog Marc Bonten van het UMC Utrecht: "We hoeven ons geen zorgen te maken, we zien voortdurend golven. Ik heb met onze artsen gesproken, die zien dat met name influenza een probleem is en niet zozeer corona."

Twee weken geleden zei het Outbreak Management Team dat de omikronvariant in Nederland in de zogenoemde endemische fase zit. Dat betekent dat het virus sluimerend in de samenleving aanwezig is. Van een pandemie is geen sprake meer. Er kan gestopt worden met het grootschalig testen op het virus, was het advies aan het kabinet.

Aanstaande vrijdag neemt het kabinet een besluit over het OMT-advies.