Twee van de vier in Mexico ontvoerde Amerikanen dood gevonden

Twee van de vier Amerikanen die vrijdag werden ontvoerd in Mexico zijn gedood, de andere twee zijn levend teruggevonden. Een van hen is gewond, zegt de gouverneur van de Mexicaanse staat Tamaulipas.

De vier werden op gewelddadige wijze ontvoerd in de grensplaats Matamoros, vlak nadat ze de grens waren overgestoken vanuit de Verenigde Staten. Ze kwamen terecht in een vuurgevecht tussen rivaliserende kartels en werden hardhandig achter in een pick-uptruck gewerkt door zwaarbewapende mannen. Bij het incident is ook een Mexicaanse vrouw om het leven gekomen.

De gouverneur belde president López Obrador tijdens diens dagelijkse persconferentie met het nieuws over de dood van de twee mannen. Het OM heeft het bericht bevestigd, zei hij. Ambulances en beveiligers waren op dat moment onderweg om hulp te verlenen. Waar de Amerikanen zijn aangetroffen, is niet bekendgemaakt.

Vriendengroep

De vier waren via Texas naar Mexico gereisd voor medische zorg. Volgens de zus van een van de mannen zou een vriend van haar broer een buikwandcorrectie ondergaan en waren de anderen meegegaan om hem te begeleiden en elkaar af te wisselen met rijden. "Het was een hechte vriendengroep", zegt ze tegen persbureau AP.

"Ze waren zich bewust van de gevaren in Mexico en mijn broer had bedenkingen bij de trip. Hij bleef maar zeggen dat ze niet moesten gaan."

Ze reden in een witte minibus met Amerikaanse kentekenplaten, van de staat North Carolina. Een vrouw die getuige was van het incident, zegt dat de auto werd aangereden door een andere auto, waarop het schieten begon. Daarop verscheen een andere SUV, waaruit gewapende mannen sprongen.

Niemand deed iets

"Plotseling stonden ze voor ons. Ik raakte in shock, en er was niemand die toeterde of ook maar bewoog. Ze moeten allemaal hebben gedacht: als we bewegen, dan zien ze ons en schieten ze misschien wel op ons."

Volgens haar werd een vrouw gedwongen achter in de pick-up te klimmen. Ook zag ze hoe iemand erin werd getrokken die nog wel zijn hoofd kon bewegen. "Twee anderen werden over de stoep gesleept, we weten niet of ze levend of dood waren."

Het geweld was vrijdag zo hevig dat het Amerikaanse consulaat waarschuwde voor het gevaar. De gemeente Matamaros riep mensen op de straat niet op te gaan.

Matamaros is al jaren het toneel van bendegeweld. Alleen al in de staat Tamaulipas zijn duizenden Mexicanen verdwenen. Het Amerikaanse ministerie van Buitenlandse Zaken waarschuwt mensen niet naar het gebied te reizen, maar veel mensen gaan er toch naartoe op familiebezoek, voor medische zorg of om te winkelen.