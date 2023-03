Maximaal twee tractoren toegestaan bij boerenprotest in Den Haag

Bij het aangekondigde boerenprotest in het Zuiderpark in Den Haag komende zaterdag zijn maximaal twee tractoren toegestaan. Organisator Farmers Defence Force (FDF) wilde met zo'n 5000 tractoren komen, maar de gemeente is bang voor ernstige verkeersproblemen, wanordelijkheden en gevaar voor de gezondheid.

Den Haag heeft daarom besloten dat het protest tussen 12.00 en 16.00 uur gehouden mag worden. Er mogen maximaal 25.000 mensen aan deelnemen, schrijft Omroep West.

FDF-voorman Mark van den Oever roept de demonstranten op zich aan het verzoek van de gemeente te houden en met de bus of auto naar de demonstratie te komen, meldt persbureau ANP. De organisatie is niet van plan het besluit aan te vechten.

Demonstratie op A12 verboden

Behalve FDF wil ook Extinction Rebellion zaterdag demonstreren in Den Haag. De klimaatactivisten willen opnieuw een deel van de snelweg A12 in de stad blokkeren, maar heeft het protest net als de voorgaande protesten niet aangemeld.

Volgens de gemeente zijn de eerdere ervaringen met niet-aangemelde acties van Extinction Rebellion slecht. Actievoerders hebben volgens de gemeente het doel om het werk van de politie zoveel mogelijk te hinderen. "Bijvoorbeeld door zich te verzetten tegen aanhouding en door zich vast te lijmen aan de weg of vast te ketenen aan elkaar."

De gemeente verbiedt mede daarom de demonstratie op de snelweg en vraagt de betogers op een alternatieve locatie hun punt te maken, op de Laan van Reagan en Gorbatsjov, vlak bij het Malieveld.

De groep zegt hier geen gehoor aan te zullen geven. "We willen demonstreren op een plek die ontregelend is en die zichtbaar is", aldus een woordvoerder.