Zeker 14 doden en tientallen gewonden bij explosie in flatgebouw Bangladesh

Bij een explosie in een flatgebouw in Bangladesh zijn zeker veertien doden en tientallen gewonden gevallen. De oorzaak van de explosie in het gebouw in hoofdstad Dhaka is nog onbekend.

De ontploffing gebeurde rond 17.30 uur lokale tijd in het gebouw van zeven verdiepingen, dat in een drukke straat staat. Volgens de lokale krant Jugantor vond de explosie plaats op de begane grond van het gebouw.

Ook een naastgelegen gebouw is volgens andere lokale media beschadigd geraakt. Meerdere brandweereenheden zijn in het gebied aan het werk om slachtoffers onder het puin vandaan te halen.

Branden in fabrieken en winkels

Bangladesh kampt regelmatig met branden in industriële panden of winkelgebouwen. Volgens mensenrechtenactivisten is dat vooral te wijten aan corruptie binnen de overheid en slecht toezicht.

In 2013 kwamen 1100 mensen om het leven toen een kledingfabriek in de buurt van de hoofdstad instortte. Het leidde tot het Bangladesh-kledingakkoord, waarin afspraken werden gemaakt over de veilige productie van kleding.

In 2019 was er een grote brand in het oudste gedeelte van de stad, waarbij 67 mensen om het leven kwamen en meerdere appartementen, winkels en magazijnen verwoest werden.

Ook de afgelopen dagen waren er twee explosies: in een laboratorium in Dhaka kwamen zondag drie mensen om het leven, zaterdag kwamen zeven mensen om bij een explosie bij een leverancier van zuurstoftanks in de regio Chittagong.