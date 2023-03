Medicijnagentschap EMA wil geen sekswerkers als buren op de Zuidas

Het Europees Geneesmiddelenagentschap EMA verzet zich tegen plannen van de gemeente Amsterdam voor de vestiging van een erotisch centrum. Twee van de drie mogelijke locaties die de gemeente op het oog heeft, liggen in de buurt van het Europese hoofdkantoor van de toezichthouder op de Zuidas.

Het is de bedoeling dat een deel van de sekswerkers van de Wallen wordt verplaatst naar het nieuwe gebouw, om de overlast in de binnenstad te verminderen. Burgemeester Halsema maakte dat vorige maand bekend in een brief aan de gemeenteraad. Volgens de politie is er op de drie genoemde locaties - twee op de Zuidas en een op de NDSM-werf in Amsterdam-Noord - minder risico op overlast en drugshandel dan elders in de stad.

Uit de media

EMA zegt in een verklaring dat het via de media van de plannen heeft moeten horen en dat het zeer bezorgd is over de gevolgen, mocht het erotisch centrum in de buurt van zijn gebouw worden gevestigd. "Veiligheid was een van de belangrijkste criteria in de nominatie van Amsterdam voor de vestiging van het Europese hoofdkantoor in 2017."

Het agentschap is verbolgen dat het niet direct is benaderd over de plannen, maar die via de media heeft moeten vernemen. "Op het kantoor werken meer dan 900 mensen en er komen vaak internationale delegaties langs, die soms tot laat in de avond in het gebouw zijn en overnachten in hotels in de buurt."

Protest

"In de overeenkomst met de Nederlandse regering staat dat het de verantwoordelijkheid van het gastland is om de rust en veiligheid te garanderen en onrust in de directe omgeving te voorkomen", schrijft EMA.

"EMA zal er samen met de Europese Commissie op het hoogste politieke en diplomatieke niveau alles aan doen om een veilige werkomgeving voor zijn personeel en bezoekers te waarborgen."

Een woordvoerder van burgemeester Halsema laat aan Het Parool weten dat zij niet van tevoren op de hoogte is gebracht van de stap van het EMA. "Het EMA en het erotisch centrum worden in geen geval buren. Dat kan iedereen zien op de kaart met voorkeurslocaties. Er zit minimaal een halve kilometer tussen het EMA en de locaties in Zuid."

Het erotisch centrum moet onderdak bieden aan ongeveer honderd sekswerkers. Daarnaast komt er ruimte voor onder meer horeca, educatie en zorg. Volgens de gemeente kunnen omwonenden en ondernemers nog reageren op de plannen, voor er in het najaar een besluit over wordt genomen.