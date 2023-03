Britse regering wil strenger optreden tegen illegale bootmigranten

De Britse regering wil iedereen die op illegale wijze het Verenigd Koninkrijk bereikt per boot, de toegang tot het land ontzeggen en uitzetten. De plannen die vanmiddag zijn gepresenteerd in het Lagerhuis zijn een poging om de tienduizenden illegale migranten te weren die jaarlijks de oversteek maken via Het Kanaal.

De migranten worden vastgezet in onder meer militaire kazernes en daarna uitgezet naar hun land van herkomst of naar zogenoemde 'veilige derde landen'. Vervolgens wordt ze de toegang tot het VK voor altijd ontzegd. Uitzonderingen gelden slechts voor ernstig zieken en kinderen die alleen reizen. Ook zou het Britse parlement met de wet de bevoegdheid krijgen om een maximum in te stellen voor het totale aantal migranten dat jaarlijks het land binnenkomt.

Het aantal bootmigranten is de afgelopen jaren sterk gestegen. Waar in 2020 nog 8500 migranten de oversteek maakten naar het VK, waren het er vorig jaar ruim 45.000. Dat heeft ertoe geleid dat de asielprocedure in het land is vastgelopen.