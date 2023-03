Vanavond op tv: D66 vs. JA21 • Rutte in Rome • Botsende visies op natuur in Zeeland

In aanloop naar de Provinciale Statenverkiezingen op 15 maart organiseert Nieuwsuur meerdere debatten. Vanavond spreken we met Annabel Nanninga (JA21) en Paul van Meenen (D66). Op veel thema's staan zij lijnrecht tegenover elkaar, maar er zijn ook overeenkomsten tussen de twee partijen. Waar is samenwerking mogelijk, landelijk en in de provincies? Met D66 en JA21 hebben we het over twee thema's: het referendum en migratie.

Stad en platteland botsen over natuur in Zeeland

Een nieuwe aflevering van de Onderstroom, onze serie over de onvrede op het platteland in aanloop naar de Provinciale Statenverkiezingen. Vandaag zijn we in Zeeland. Daar werd jaren strijd gevoerd over de Hedwigepolder. Inmiddels is de dijk doorgestoken en staat de polder onder water. Daar was veel verzet tegen; voor veel Zeeuwen is het doorsteken van dijken taboe.

Maar er speelt nog iets anders: mensen uit de stad hebben een ander idee over natuur dan mensen op het platteland. We spreken met inwoners en experts over deze botsende visies.