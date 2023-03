Procedure tegen Beerbaum gestaakt: 'Geen bewijs dat paard aanzienlijke pijn leed'

Na een uitvoerig onderzoek van de tuchtcommissie van de Duitse Hippische Federatie kon echter niet worden vastgesteld dat de regels werden overtreden. "Er is geen bewijs dat het paard aanzienlijke pijn heeft geleden", luidde de verklaring.

"Ik zie dit als een duidelijke vrijspraak", reageerde Beerbaum vanuit het ziekenhuis, waar hij op dit moment herstelt van een gebroken dijbeen. "Het hele proces heeft veel te lang geduurd en deze beslissing was te voorzien."

'Paarden zijn ons kapitaal'

Het parket in Münster had zich in september vorig jaar al uitgesproken en kwam tot dezelfde conclusie als de tuchtcommissie.

"Het gaat om toegestane aanrakingen die zijn uitgevoerd door een zeer ervaren paardenspecialist", liet Beerbaum al weten in zijn verweer. "Het welzijn van de paarden heeft de hoogste prioriteit bij ons. De paarden zijn ons kapitaal, waar wij dag in dag uit voor zorgen."

De inmiddels 59-jarige Beerbaum sleepte tijdens zijn carrière flink wat prijzen in de wacht. Met het Duitse team van springruiters veroverde hij onder meer vier keer olympisch goud. Individueel lukte dat hem één keer, namelijk in 1992.