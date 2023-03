Twee doden bij concert van rapper GloRilla in VS

Bij een concert van rapper GloRilla in de Amerikaanse staat New York zijn twee doden en acht gewonden gevallen. Vlak na de show zondagavond ontstond er gedrang en paniek in de zaal in Rochester, doordat mensen dachten dat ze schoten hoorden. Maar volgens lokale autoriteiten is er geen bewijs gevonden dat er ook daadwerkelijk is geschoten in de Main Street Armory.

"Toen mensen de zaal wilden verlaten, begon het publiek massaal naar de uitgang te rennen", zegt een politiechef tegen BBC. Volgens hem blijkt uit de eerste onderzoeksresultaten dat de slachtoffers zijn omgekomen door verdrukking.

De rapper, die dit jaar was genomineerd voor een Grammy in de categorie beste rapperformance, hoorde pas over het incident nadat ze de locatie had verlaten. Ze schrijft op Twitter dat ze er kapot van is. "Mijn fans betekenen alles voor mij. Ik bid voor de familie van de slachtoffers en voor een spoedig herstel voor iedereen."

'Je moet nu opstaan, je moet bewegen'

De politie vond drie zwaargewonde vrouwen in de zaal, van 33 en 35. Een overleed gisteren in het ziekenhuis, de ander bezweek vannacht. De derde verkeert nog in kritieke toestand. De zeven andere slachtoffers hebben geen levensbedreigende verwondingen.

Een van de aanwezigen vertelt aan de lokale nieuwszender WHEC-TV hoe ze de zaal ongedeerd wist te verlaten. "Het meisje naast me en ik hielpen elkaar telkens overeind. Ik zei tegen mezelf: 'Je moet nu opstaan, je moet bewegen. Als je hier blijft liggen, blijven ze over je heen rennen'."

Er wordt onderzocht of de eigenaren van de zaal de vereiste veiligheidsmaatregelen hadden genomen.

Een van de slachtoffers werkte bij de gemeente Buffalo, schrijft de burgemeester van die stad op Twitter: