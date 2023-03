Al decennia verdeeldheid, blijft Groningen Airport Eelde standhouden?

Iedere vier jaar mogen de partijen in de provincies Groningen en Drenthe weer over deze vraag nadenken: wat te doen met Groningen Airport Eelde? Tot nu toe winnen de voorstanders van het openhouden van het vliegveld, maar hoelang nog?

Op 15 maart zijn de verkiezingen voor Provinciale Staten. Stikstof en woningbouw zijn onderwerpen die overal spelen, maar per provincie zijn er ook typisch regionale thema's. In Groningen en Drenthe is dat bijvoorbeeld de toekomst van Groningen Airport Eelde.

Het binnenhalen van nieuwe vluchten en het tegelijkertijd kwijtraken van bestemmingen - zoals in 2015 Mallorca en Girona door het vertrek van Ryanair - vertelt het verhaal van Groningen Airport Eelde in een notendop.

Vanaf de Burgemeester J.G. Legroweg in Eelde zijn de borden voor het parkeren duidelijk te zien. De verkeerstoren doemt op achter het pand van een bouwbedrijf. Veel activiteit is er begin maart niet waarneembaar, Groningen Airport Eelde is nog in winterslaap.

Groningen Airport Eelde bestaat sinds 1931. Op 15 augustus van dat jaar ging de eerste passagiersvlucht van Eelde naar Schiphol.

Belangrijk voor de ontwikkeling van het vliegveld was de opening van de verlengde start- en landingsbaan in 2013. Dat gebeurde na decennia van plannen maken en een juridisch gevecht bij de Raad van State. Deze baanverlenging moest ertoe leiden dat alle vliegtuigtypen vanaf de luchthaven konden vertrekken, zodat ook verre bestemmingen een optie zouden worden.

Actiegroep Vereniging Omwonenden Luchthaven Eelde, kortweg VOLE, streed jarenlang tegen de baanverlenging. Nu de verlengde baan er ligt, legt de actiegroep vooral de nadruk op de financiële tekorten van de luchthaven. Hun pleidooi: de verlengde baan heeft Eelde geen groei gebracht, maar heeft vooral miljoenen belastinggeld gekost.

Opnieuw onderwerp bij verkiezingen

Vooral politieke partijen op de linkerflank zijn het eens met de argumenten van de tegenstanders. De PvdA, decennialang een machtsbolwerk in de provincie Groningen, houdt Eelde nog in het zadel, maar GroenLinks en de SP in de Groninger Staten zien de luchthaven liever vandaag dan morgen de deuren sluiten.

Dat is ook de inzet van de campagne bij deze Provinciale Statenverkiezingen. GroenLinks presenteert deze week in Groningen en Drenthe een plan om de luchthaven te sluiten en op deze plek een groene woonwijk te realiseren. Het plan moet Groningers en Drenten aan het denken zetten.

Belangrijk voor de regio

Aan de andere kant kunnen de voorstanders van Groningen Airport Eelde - zoals de VVD, het CDA en enkele regionale partijen - niet genoeg benadrukken dat de luchthaven ook bijdraagt aan een goed vestigingsklimaat voor bedrijven.

In Veendam wil het bedrijf Shine een medische isotopenfabriek openen en dit Amerikaanse bedrijf zegt de luchthaven nodig te hebben om de isotopen - radioactieve stoffen die worden toegepast in medicijnen - snel over Europa te kunnen transporteren.

Ook ziekenhuis UMCG zegt blij te zijn met de aanwezigheid van de luchthaven, aangezien Eelde de thuisbasis is van de traumahelikopter van het UMCG en het transplantatiecentrum in korte tijd organen moet kunnen vervoeren.

Onzekere toekomst

Deze voors en tegens worden ook komend jaar tegen elkaar afgewogen als het om de centen gaat. De begroting van Groningen Airport Eelde is tot het einde van 2023 gedekt.

Het vliegveld moet uiterlijk eind mei een nieuw businessplan aanleveren bij de provincies Groningen en Drenthe. Dan mogen de nieuwe leden voor Provinciale Staten in beide provincies de knoop doorhakken: houden we Groningen Airport Eelde open of is het einde in zicht?