Staking Frankrijk: wegblokkades, treinstaking, afval wordt niet opgehaald

In de Parijse voorstad Saint-Denis blokkeren demonstranten een busstation en worden daar ruw weggehaald door de politie:

Bij Amiens, ten noorden van de hoofdstad Parijs, is een snelweg geblokkeerd en zijn alle toegangswegen tot een groot industrieterrein afgesloten. Automobilisten staan langs de weg naast hun auto.

"Laten we Frankrijk samen tot stilstand brengen!", is de leus van de vakbonden.

Het is al de zesde actiedag, na vijf eerdere dagen van demonstraties. Daaraan deden meer dan een miljoen mensen mee. De vakbonden hebben gedreigd dat de staking dagen kan duren, ook die bij olieraffinaderijen en de spoorwegen, tot het pensioenvoorstel is ingetrokken.

Het openbaar vervoer ligt grotendeels plat, scholen zijn dicht, op veel plaatsen wordt geen vuilnis opgehaald en vrachtwagenchauffeurs staken. Bij de olieraffinaderijen van Esso en TotalEnergies wordt de levering en de productie van brandstof verstoord en is de stroomvoorziening getroffen.

In Frankrijk wordt opnieuw gestaakt tegen de invoering van een hogere pensioenleeftijd. De Fransen kunnen nu op hun 62ste met pensioen, president Macron wil dat verhogen naar 64. Het is de bedoeling dat het parlement de hervorming eind deze maand goedkeurt.

In de Franse stad Saint-Denis zijn demonstranten de stakingsdag begonnen met het blokkeren van een busstation. De politie haalt de blokkade ruw uit elkaar en gaan zij aan zij staan om de demonstranten ervan te weerhouden de bussen te blokkeren. - NOS

Een andere automobilist was woest. Hij stopte, sprong uit zijn auto en begon aan de hekken te trekken. Demonstranten, er zijn er hier zo'n 60, kwamen erbij om de hekken weer rechtop te zetten en toen is hij met zijn bestelauto over alle autobanden heen gereden. Dus niet iedereen is er blij mee."

"Overal liggen autobanden en staan hekken. Er staan tientallen en misschien wel honderden vrachtwagens stil. Een vrouw hier kwam lopend naar haar werk, maar zei wel dat de demonstratie voor het goede doel was. Ze had haar auto wat verder weg geparkeerd.

Veel mensen die wel aan het werk zijn gegaan, steunen de actie. Uit opiniepeilingen blijkt al weken dat de meerderheid van de kiezers de pensioenhervormingen afwijst.

Volgens de regering is de verhoging van de pensioenleeftijd naar 64 jaar onvermijdelijk om ook in de toekomst de pensioenen te kunnen garanderen. "Ik begrijp dat veel mensen niet twee jaar langer willen werken, maar het is echt nodig", zei premier Elisabeth Borne op tv.

De regering heeft geen absolute meerderheid in het parlement, maar heeft wel de steun van een deel van de conservatieve partij Les Républicains. Toch is het nog niet zeker dat het voorstel het haalt. Dan heeft president Macron nog wel de mogelijkheid speciale constitutionele bevoegdheden in te zetten om de maatregelen toch te nemen.

"Als hij toegeeft, zal hij geen verdere hervormingen meer kunnen doorvoeren, dan betekent dat het einde van zijn termijn", denkt een senator van Les Républicains die er bij de president op aandringt vol te houden.