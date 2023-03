Japan vernietigt 'goedkope' raket vlak na lancering door falende motor

De ruimtevaartorganisatie van Japan heeft vanochtend een tweetrapsraket vlak na de lancering vernietigd. Het ruimteagentschap JAXA moest een opdracht tot zelfvernietiging naar de zogenoemde H3-raket sturen toen de motor van de tweede trap minuten na de lancering uitviel.

De tweede trap en de lading ervan zijn in zee voor de oostkust van de Filippijnen terechtgekomen. Het vallende puin heeft geen schade of verwondingen veroorzaakt, zegt JAXA.

De raket droeg een zogenoemde Advanced Land Observation-satelliet, of ALOS-3. Hiermee moest de aarde worden geobserveerd en gegevens worden verzameld voor rampenbestrijding en het maken van kaarten.

'Grote gevolgen voor ruimtevaartbeleid'

Daarnaast was een experimentele infraroodsensor aan boord, ontwikkeld door het ministerie van Defensie. Hiermee kunnen militaire activiteiten gevolgd worden, waaronder (Noord-Koreaanse) raketlanceringen.

Het is de tweede keer in korte tijd dat een lancering van de raket mislukt. In februari werd een lancering afgebroken doordat de raketaanjagers niet bleken te werken.

"In tegenstelling tot de vorige annulering, was het deze keer een complete mislukking", zegt Hirotaka Watanabe, hoogleraar ruimtevaartbeleid aan de universiteit van Osaka, tegen persbureau Reuters. "Dit gaat grote gevolgen hebben voor het toekomstige ruimtevaartbeleid, de ruimtevaartindustrie en het technologische concurrentievermogen van Japan", voegt hij eraan toe.

Goedkoper alternatief

Minister van Wetenschap Keiko Nagaoka heeft gezegd dat er een onderzoek komt naar de oorzaak van de motorstoring. Ze verontschuldigde zich voor "het niet voldoen aan de verwachtingen van het publiek en andere partijen" en noemde het voorval "uiterst betreurenswaardig".

Japan had de H3 gepresenteerd als een goedkoper alternatief voor de Falcon 9-raket van SpaceX van Elon Musk. De H3 wordt aangedreven door een goedkopere motor met 3D-geprinte onderdelen. JAXA was van plan om de H3 de komende twintig jaar ongeveer zes keer per jaar te lanceren.