Amateurs en miljonairs, contrast honkballers Oranje groot: 'Toch grote familie'

Als twee vrienden zitten honkballers Tom de Blok en Andrelton Simmons naast elkaar voor de camera. Grappend en grollend komen ze de ruimte binnen om vanuit Taiwan vooruit te blikken op de World Baseball Classic, het WK voor honkballers, dat woensdagochtend begint. De een spreekt in het Nederlands, de ander liever in het Engels. Niet dat Simmons geen Nederlands begrijpt, integendeel. Zeker de kleine plaagstootjes over zijn skills met de spelcomputer begrijpt hij prima. "Tom is erg goed in FIFA", zegt de MLB-ster lachend. "Ik moet er nog in komen." Zes jaar geleden strandden De Blok en Simmons op de drempel van de finale, de komende weken doen ze opnieuw een gooi naar de wereldtitel. Maar waar De Blok zijn wedstrijden in Nederland speelt voor een handvol publiek, is Simmons een gevestigde naam in het Amerikaanse tophonkbal. Contrast Het contrast in de selectie van het koninkrijksteam is groot met een aantal supersterren en relatief onbekende (amateur)spelers uit de Nederlandse competitie. Al meer dan tien jaar speelt de infielder Simmons in de Amerikaanse profcompetitie Major League Baseball (MLB). Hij won diverse individuele prijzen en verdiende tientallen miljoenen dollars met zijn spel.

Andrelton Simmons in actie voor Oranje - Getty Images

"De jongens uit Nederland hebben veel talent, en dat zie je hier ook", vertelt Simmons. "De Nederlandse competitie is misschien van een ander niveau, maar sommige jongens hebben de kwaliteiten om met de besten mee te kunnen. Je ziet dat ze kunnen pieken op dit niveau. Daar ben ik ook niet door verrast." 'Groot verschil' De 26-jarige De Blok herkent dat het niveau tussen de Nederlandse Hoofdklasse en de MLB groot is. "Dat merk je al in de opleidingsteams van de Amerikaanse club", legt De Blok uit. Zelf zocht hij in de Amerikaanse minor leagues ook een aantal jaar naar het ultieme honkbalgeluk, maar de Major League bleef voor hem buiten bereik. "Om nu met grote sterren uit de MLB te spelen, is geweldig. Daar leer je zoveel van. Ik zie zoveel dingen die mij beter maken. Er wordt over honkbal gesproken op een ander niveau, daar word je zelf alleen maar beter van", zegt de pitcher van het Rotterdamse Neptunus. Simmons valt De Blok vervolgens in de rede om te benadrukken dat hij ook veel leert van de 'Nederlandse' jongens in de selectie. "Niet alleen met FIFA natuurlijk, haha. Ik leer van iedereen op elk niveau. Zelfs van kinderen. Als iemand iets goeds doet, kijk ik wat ik ervan kan meenemen. Talent is overal, niet alleen op het hoogste niveau in Amerika. Je kan altijd iets oppikken van een speler."

Morgen begint het koninkrijksteam de World Baseball Classic tegen Cuba. In gesprek met internationals Tom de Blok en Andrelton Simmons. - NOS

De World Baseball Classic is het enige toernooi waar alle profspelers aan mee mogen doen. Het koninkrijksteam beschikt naast Simmons ook over topspelers als Xander Bogaerts, Didi Gregorius, Jurickson Profar en Jonathan Schoop. Allemaal afkomstig van de Antillen, allemaal infielders en stuk voor stuk spelers waar menig ander land jaloers op is. "Het is altijd een eer om voor het koninkrijksteam uit te komen", zegt Simmons, die zijn sporen verdiende bij Atlanta Braves, Los Angeles Angels, Minnesota Twins en Chicago Cubs en bekend staat als een van de beste verdedigers van de Major League. Op dit moment is hij transfervrij. "Het is ook vooral leuk en geeft je een gevoel van trots. Het is een beetje als play-off-honkbal in Amerika. Altijd intens en van een hoog niveau. Ik kijk er altijd erg naar uit." Kritisch op pitchers Met de grote namen aan boord en de successen van de eerdere edities staat de ploeg ook in de belangstelling van de grote Amerikaanse media. Veel meer dan bijvoorbeeld andere Europese deelnemers als Italië en Tsjechië. Maar waar die media te spreken zijn over het met sterren volgepakte infield van Oranje, zijn ze kritisch op de pitchers in de selectie. Die zijn immers onbekend, jong en verdienen niet het grote geld in de VS. Zoals De Blok.

Tom de Blok in actie voor Oranje - Getty Images

"Ik denk dat we onderschat worden", spreekt De Blok vol zelfvertrouwen over zijn collega-pitchers. "Qua naam zijn we misschien minder bekend en minder gezien, maar iedereen is vol zelfvertrouwen en we hebben de kwaliteiten om ver te komen." Morgenochtend (5.00 uur) tegen Cuba mag De Blok het meteen laten zien, want hij is door bondscoach Hensley Meulens aangewezen als startend werper. 'Een grote familie' De laatste twee edities kon het koninkrijksteam zich meten met de allerbesten. Dat succes smaakt naar meer voor De Blok en Simmons. "We gaan voor de winst."

Tom de Blok en Andrelton Simmons vieren feest in 2017 na de winst op Taiwan in de World Baseball Classic. - Getty