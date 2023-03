Yesilgöz wil aanblijven als minister na kritisch rapport Onderzoeksraad

Yesilgöz vindt dat het rapport "een zeer pijnlijk beeld" schetst, waarin duidelijk wordt dat er grote fouten zijn gemaakt. "Maar ik denk dat genoegdoening richting de nabestaanden met name ligt in het strafrechtelijk vervolgen van de daders."

Dilan Yesilgöz wil doorgaan als minister van Justitie en Veiligheid. Ze ziet in het harde rapport van de Onderzoeksraad voor Veiligheid (OVV) van vorige week een aansporing om door te gaan met waar ze al mee bezig is: het hervormen van het stelsel van bewaken en beveiligen.

Kroongetuigen

Yesilgöz ging ook in op de vraag of er nog deals kunnen worden gesloten met kroongetuigen. Een deel van de Tweede Kamer (D66, PvdA, SP, GroenLInks en Denk) vindt van niet. Vrijdag zei plaatsvervangend korpschef Huyzer al dat de politie de beveiliging van eventuele nieuwe kroongetuigen op dit moment niet aankan.

Toch wil Yesilgöz niet helemaal stoppen met de kroongetuige. "Wat ik heel erg belangrijk vind om te benadrukken is dat er eigenlijk overal consensus is over het feit dat het inzetten van kroongetuigen cruciaal is bij het oprollen van criminele netwerken."

Ze zegt dat het systeem wel moet verbeteren, en dat ze zich daar met de aanbevelingen van de OVV voor wil blijven inzetten.

Er moet wat haar betreft per keer een afweging worden gemaakt: "Is het de informatie waard? Wie is dit? Welke informatie heeft de betrokkene? Kun je hem beveiligen? Wat is de kring van familie en advocaten om hem heen?"