Extra Champions League-ticket nog niet binnen; punten AZ en Feyenoord welkom

Ajax en PSV werden onlangs uitgeschakeld in Europa, deze week gaan AZ en Feyenoord proberen de Nederlandse eer hoog te houden in Europa. Feyenoord donderdag in de achtste finales van de Europa League tegen Sjachtar Donetsk en AZ vanavond in de Conference League tegen Lazio. Een belangrijke week voor de twee Nederlandse clubs, maar ook voor het hele Nederlandse voetbal: een tweede ticket voor de Champions League vanaf seizoen 2024/25 ligt voor het grijpen. Nu heeft Nederland een ticket voor het hoofdtoernooi en een voor de voorronde, dat kunnen er twee voor het hoofdtoernooi en een voor de voorronde worden. Het komt allemaal neer op de coëfficiëntenlijst van de Europese voetbalbond UEFA. Daar worden de tickets voor Europees voetbal verdeeld onder alle landen op basis van de prestaties van de clubs over de afgelopen vijf jaar. Nederland versus Portugal De momenteel vier beste landen van de coëfficiëntenlijst (Engeland, Spanje, Duitsland en Italië) krijgen vier tickets voor de Champions League. De nummer vijf en zes zijn goed voor twee tickets plus een voor de voorronde. Nederland staat momenteel op de belangrijke zesde plaats, maar Portugal kan met Porto, Benfica en Sporting de komende weken nog roet in het eten gooien.

Het gat tussen Nederland en Portugal is nu 2.584 punten. In de rest van het seizoen kan Nederland nog maximaal 6.600 punten halen, en Portugal 7.500. Portugal heeft nog drie clubs In de Champions League speelt Benfica in de achtste finale tegen Club Brugge en Porto tegen Internazionale. Na de eerste wedstrijd staat Benfica met 2-0 voor en kijkt Porto tegen een 1-0 achterstand aan. In de Europa League neemt Sporting het donderdag op tegen Arsenal, dat eerste staat in de Engelse competitie. De voorsprong van Nederland is comfortabel, maar zeker is die zesde plaats dus nog niet. Daarom is er veel aan gelegen dat AZ en Feyenoord zo ver als mogelijk komen in hun Europese competitie.