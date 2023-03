Opnieuw een storing, Twitter maakt geen stabiele indruk

Afbeeldingen die niet worden geladen, linkjes die niet werken en TweetDeck dat kapot lijkt te zijn: het was gisteren opnieuw raak bij Twitter. Het sociale netwerk had voor de tweede keer binnen een week last van een storing. De instabiliteit van het platform is al langer een punt van zorg. De storing van gisteren betreft een menselijke fout, schrijft de goed ingevoerde technieuwsbrief Platformer. Twitter is bezig om de gratis toegang tot zijn zogenoemde API af te sluiten. Met de API kunnen andere apps toegang krijgen tot diensten van Twitter. Partijen moeten daarvoor gaan betalen. Een grote verandering dus, maar er was slechts één ontwikkelaar bij betrokken die alles in goede banen moest leiden. Woede bij Musk Deze ontwikkelaar maakte een configuratiefout, wat zou hebben geleid tot woede bij eigenaar Elon Musk. Op Twitter noemde hij de staat van Twitter "broos (zucht)". Of de medewerker nog in dienst is, is onduidelijk. Ontwikkelaars zijn voor minder grote fouten ontslagen. Twitter had de hele ochtend nodig om het probleem op te lossen. "Dit gebeurt er als je 90 procent van het bedrijf ontslaat", zegt een bron tegen Platformer. Musk zei op Twitter dat een "kleine verandering grote gevolgen heeft gehad":

A small API change had massive ramifications. The code stack is extremely brittle for no good reason.



Will ultimately need a complete rewrite. — Elon Musk (@elonmusk) March 6, 2023

Storingen bij sociale media komen al voor zolang ze bestaan. Dat geldt zeker voor de beginjaren van Twitter, waar bij elke nieuwe storing een walvis - de zogeheten fail whale - verscheen. Twitter is op dat vlak weer in onrustiger vaarwater terechtgekomen. Recent zei Netblocks, een organisatie die internetstoringen bijhoudt, tegen The New York Times dat er de afgelopen maand vier storingen waren, tegenover negen in heel 2022. Kennis verloren Wat niet helpt, is dat Musk sinds zijn aantreden eind oktober duizenden medewerkers heeft ontslagen. Twitter had voor Musk nog meer dan 7000 werknemers, inmiddels is dat gedaald tot onder de 2000. Bovendien is er veel waardevolle kennis verloren gegaan. De chaos waarmee de ontslagrondes gepaard gingen, maken het zo goed als onmogelijk om belangrijke zaken goed over te dragen.

Oprichters ontslagen Bij de meest recente ontslagronde - waarbij ongeveer 10 procent van het resterende personeelsbestand op straat is gezet - moest een aantal oprichters van bedrijven die Twitter de afgelopen jaren heeft overgenomen vertrekken. Martijn de Kuiper, mede-oprichter van het Nederlandse nieuwsbriefplatform Revue, was een van hen. Een andere oprichter die na de overname van zijn bedrijf in dienst is gekomen bij Twitter, Haraldur Thorleifsson, twittert dat er dagenlang onduidelijkheid was over de status van zijn dienstverband. En hij weet niet zeker of Twitter het salaris waar hij nog recht op heeft gaat uitbetalen. In een reactie gaf Musk het werk van Thorleifsson en zijn handicap een sneer. De IJslander zit een rolstoel.