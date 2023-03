EU legt zwarte lijst met daders seksueel geweld tegen vrouwen aan

Voor het eerst stelt de Europese Unie sancties in tegen daders van seksueel geweld tegen vrouwen. Ook personen en organisaties die vrouwen uitsluiten worden aangepakt.

Op initiatief van Nederland staan vanaf vandaag negen personen en drie instellingen uit Afghanistan, Iran, Rusland, het bezette deel van Oekraïne, Myanmar, Zuid-Sudan en Syrië op een zwarte lijst.

Zij kunnen niet meer bij bankrekeningen in de EU en mogen niet meer naar landen binnen de EU reizen. Ook wordt het binnen de EU verboden om zaken met hen te doen.

Aanleiding zijn de verhalen over verkrachtingen en andere vormen van seksueel geweld in oorlogsgebieden als Oekraïne en Zuid-Sudan, maar bijvoorbeeld ook het stelselmatig schenden van vrouwenrechten in landen als Afghanistan en Iran.

Gruwelijk en mensonterend

"Met deze sancties geven we een duidelijk signaal aan diegenen die schuldig zijn aan seksueel geweld dat zij hier niet mee wegkomen", zegt minister Hoekstra van Buitenlandse Zaken. "Deze gruwelijke en mensonterende acties hebben consequenties. Ook geven we een signaal aan de slachtoffers: als EU staan we deze mensen, waar ook ter wereld, bij."

Het Europese sanctiepakket wordt vandaag aangenomen in aanloop naar Internationale Vrouwendag op 8 maart. De namen op de lijst zijn nog niet bekendgemaakt.