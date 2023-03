Heineken biedt excuses aan vanwege Rusland: 'Waren niet duidelijk genoeg'

Het hoofdkantoor van Heineken heeft de Russische afdeling van het bedrijf toestemming gegeven om nieuwe producten op de markt te brengen. Dat was nodig om een nieuwe koper te vinden en om een faillissement te voorkomen, wat had kunnen betekenen dat honderden werknemers op straat zouden staan, zegt het bedrijf.

In een nieuwe verklaring gaat Heineken dieper in op de ontwikkelingen rond de activiteiten van het bedrijf in Rusland. Vorige maand bleek uit onderzoek van Follow the Money dat Heineken allerlei nieuwe producten op de markt had gebracht, terwijl het bedrijf een jaar geleden juist had beloofd uit Rusland te vertrekken.

Heineken biedt nu excuses aan. De bierbrouwer zegt dat er tijd nodig was om een koper te vinden voor Heineken Rusland en dat het in die periode nodig was om nieuwe producten te lanceren.

'Faillissement mogelijk'

Het bedrijf zegt dat het merk Heineken wel meteen van de Russische markt is gehaald. Maar als er geen nieuwe producten voor in de plaats waren gekomen, had dat het einde kunnen betekenen van Heineken Rusland en zouden meer dan 1700 werknemers werkloos zijn geraakt.

Daarnaast dreigde er vervolging voor plaatselijke managers, omdat het strafbaar is om een bedrijf met opzet failliet te laten gaan.

"We erkennen dat we eerder duidelijker hadden moeten zijn over de noodzaak om nieuwe producten te introduceren", schrijft het bedrijf in de verklaring. "We realiseren ons dat dit tot onduidelijkheid en twijfel heeft geleid over onze belofte om Rusland te verlaten. Hiervoor bieden wij onze excuses aan."

Op zoek naar koper

Heineken Rusland heeft het afgelopen jaar nieuwe dranken op de markt gebracht. Naast varianten van Amstel ging het om frisdranken. Coca Cola en Pepsi waren van de Russische markt verdwenen, maar daarvoor kwamen dranken van Heineken Rusland in de plaats.

In een eerdere verklaring zei Heineken dat het ging om besluiten van lokale managers in Rusland, maar nu erkent het dat het hoofdkantoor toestemming heeft gegeven voor de introductie van internationale merken.

Heineken is op zoek naar een koper voor de Russische tak en verwacht in de eerste helft van dit jaar een deal te sluiten. Alle financiële banden met de Russische tak zijn verbroken. stelt het bedrijf.