SCP: Aanpak ongelijkheid gaat verder dan aanpak armoede

De twee groepen onderaan, 1 op de 6 mensen, blijven in alle opzichten achter op de rest, zegt Vrooman. "Mensen in het 'precariaat' zijn gemiddeld 65 jaar oud. Daardoor heeft het voor die groep weinig zin om heel zwaar in te zetten op de arbeidsdeelname. Dat is voor de meeste mensen niet haalbaar en dat wordt ook niet meer van ze verwacht."

Het is niet de eerste keer dat het SCP ongelijkheid in kaart brengt. In 2014 verscheen het rapport Verschil in Nederland, waarin ook werd geconstateerd dat de verschillen groot zijn . En in 2021 bleek de kloof niet kleiner te zijn geworden.

"Kansenongelijkheid is breder dan mensen denken. Het gaat niet alleen om economische verschillen zoals vermogen, inkomen en opleidingsniveau", zegt Cok Vrooman, onderzoeker bij het SCP. "Het gaat ook om wie je kent: je sociale netwerk, waar je bij past en wie je bent: je zogenoemde persoonskapitaal. Dat is een combinatie van je gezondheid en aantrekkelijkheid."

In Nederland bestaat er een structurele ongelijkheid tussen sociale klassen. Dat stelt het Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP) in het rapport Eigentijdse ongelijkheid. Om dit aan te pakken moet er verder gekeken worden dan arm versus rijk, zeggen de onderzoekers.

In 2014 en 2021 onderscheidde het planbureau zes sociale groepen in Nederland. In het huidige rapport heeft het SCP meer factoren geanalyseerd en trekt het de conclusie dat zeven sociale klassen de Nederlandse samenleving het best beschrijven.

Het rapport is gebaseerd op enquêtes die het SCP eind 2019 en begin 2020 afnam bij een representatief deel van de bevolking. Aan het onderzoek deden 6800 mensen mee. In 2021 baseerde het SCP al een rapport op het grootste deel van die gegevens.

De groep onzekere werkenden is gemiddeld 44 jaar, zegt Vrooman. "Die groep blijft ook in veel opzichten achter, deze mensen zijn bijvoorbeeld wel digitaal vaardig, wat het precariaat helemaal niet is. Ze kunnen omgaan met een computer en dat is een belangrijk hulpmiddel om dingen te regelen."

Minderbedeelde groepen hebben volgens het SCP minder kansen, geven hun leven een lager cijfer, hebben minder vertrouwen in elkaar, de politiek en de overheid en blijven vaker weg bij verkiezingen. De verschillen kunnen de sociale samenhang in onze samenleving onder druk zetten, schrijft het planbureau.

Er moet gericht gekeken worden naar de tekorten die zich voordoen bij de zeven sociale klassen, zegt Vrooman. Door dit goed in beeld te hebben, kan de overheid in twee opzichten helpen, zegt hij. "Je kunt erkennen dat in Nederland de ongelijkheid structureel is met duidelijk te onderscheiden klassen. Dat is wat anders dan als je alleen maar kijkt naar arm versus rijk."

Draaien aan economische knoppen

Daarbij is ook van belang om in de gaten te houden wat er gebeurt bij cruciale overgangen in het leven, waar in beleid rekening mee gehouden kan worden. "Dus: wat gebeurt er op het moment dat je het schoolsysteem doorloopt, wat gebeurt er als je de arbeidsmarkt betreedt, een partner gaat zoeken, wat gebeurt er als je de arbeidsmarkt hebt doorlopen en te maken hebt met gezondheidsverschillen?"

Daarmee heeft de overheid meer handvatten, zegt Vrooman. "Het is niet een eenvoudige opgave voor de overheid om hier iets aan te doen. Dat zeggen we ook in het rapport, maar ik denk dat er voldoende aanknopingspunten zijn om op die manier te kijken naar ongelijkheid. Dat zou wel eens een betere manier kunnen zijn dan aan de economische knoppen te draaien, zoals we nu vaak geneigd zijn om te doen."