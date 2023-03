Bestuurscrisis of niet, Volendam verlengt met Jonk: 'Wim kiest voor het sprookje'

Wim Jonk blijft langer bij FC Volendam. De trainer heeft zijn aflopende contract opengebroken en verlengd tot medio 2026.

"We zijn hier nog niet klaar", laat hij via het clubkanaal weten. "Een van mijn doelstellingen was om het stadion weer vol te spelen. Dat is gelukt en dat voelt ontzettend goed. Het leeft in het dorp, kinderen gaan weer in het oranje naar hun favoriete club. Ik draag graag m'n steentje bij om door te pakken."

Een paar maanden geleden leken de dagen van Jonk geteld in het vissersdorp. Na de eerste seizoenshelft stond de club met zes punten troosteloos laatste en zouden spelers zich bij Smit hebben beklaagd over de trainer.

"Gelukkig kiest Wim voor het sprookje en laat hij zijn hart spreken", zegt Smit. "Hij kan overal naar toe, maar toch wil hij met ons verder bouwen. De afgelopen maanden heb ik ook wel een aantal nachten wakker gelegen, omdat ik bang was dat onze gezamenlijke droom in duigen zou vallen."

Afstand van degradatiezone

Mede door vijf zeges na de winterstop is FC Volendam opgeklommen naar de veertiende plaats, waarmee afstand is genomen van de degradatiezone. De crisis was daarmee echter nog niet bezworen. De grote invloed van Jonk en zijn team zou tot weerstand leiden binnen de club.

Wim Jonk vertelt over de bestuurscrisis: