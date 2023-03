Uitgerekend bij berucht Lazio wacht achterkleinzoon Mussolini op debuut

Lazio, vanavond de tegenstander van AZ in de achtste finales van de Conference League, heeft een aanhang met een omstreden reputatie. Op de tribunes zijn geregeld fascistische, racistische en antisemitische uitingen te zien en te horen. En laat nu uitgerekend daar een jonge rechtsback op de deur kloppen met een opvallende achternaam. Romano Floriani Mussolini, 20 jaar, is de achterkleinzoon van de in 1945 geëxecuteerde fascistische dictator Benito Mussolini. Hij moet zijn debuut nog maken, maar zat vorige week bij het play-offduel met CFR Cluj wel voor het eerst op de bank bij een Europese wedstrijd. De harde kern van Lazio kan waarschijnlijk niet wachten tot Mussolini zijn officiële debuut maakt. Maar een lichtblauw shirt met de naam Mussolini op de achterkant kunnen de Irriducibili ("de Onoverwinnelijken") niet bij de fanshop halen. De verdediger komt voor Lazio uit met de achternaam van zijn vader: Floriani. Mussolini als tweede achternaam Terwijl zijn moeder, de politica Alessandra Mussolini, nog zoveel moeite heeft gedaan om Romano ook de achternaam Mussolini te laten dragen. Alessandra, kleindochter van Mussolini, was parlementslid in Italië voor onder meer een neofascistische partij en zit momenteel namens Forza Italia, de partij van Silvio Berlusconi, in het Europees parlement. Alessandra vroeg speciaal toestemming aan de Italiaanse autoriteiten en de katholieke kerk om haar zoon een tweede achternaam te geven en zo de beladen familienaam niet verloren te laten gaan. De tweede voornaam van Romano is bovendien Benito, waarmee het eerbetoon aan zijn omstreden overgrootvader compleet is.

Lazio-AZ bij NOS De eerste confrontatie tussen Lazio en AZ wordt bij wijze van uitzondering al op dinsdag gespeeld in plaats van de voor de Conference League gebruikelijke donderdag. De wisseling van speeldag is noodzakelijk omdat stad- en stadiongenoot AS Roma donderdag een thuiswedstrijd wacht in de Europa League tegen Real Sociedad. De return in Alkmaar is wel op een donderdag: op 16 maart. De wedstrijd van vanavond is te volgen via een liveblog op NOS.nl en in de NOS-app. Een samenvatting is te zien in het late NOS Journaal om 23.30 uur.

Het is hoogstwaarschijnlijk het lot van Floriani: hij wil het maken als voetballer, maar het gaat vooral om zijn achternaam, zeker bij Lazio. "Op de club word ik alleen beoordeeld op hoe ik speel en niet omdat mijn achternaam Mussolini is", zei de rechtsback daar zelf over. Op de bank Floriani begon met voetballen bij aartsrivaal Roma en stapte op 13-jarige leeftijd over naar Lazio. Daar doorliep hij de jeugdopleiding en twee jaar geleden tekende hij zijn eerste profcontract. Toch speelt hij zijn wedstrijden vooralsnog in de Italiaanse beloftencompetitie. In oktober 2021 zat hij voor het eerst op de bank in een Serie A-wedstrijd tegen Lecce, en vorige week bij het Conference League-duel met Cluj.

Romano Floriani in 2021, als 18-jarige, voor het eerst op de bank bij Lazio - AFP

Het wachten is nog op zijn officiële debuut - wie weet is dat vanavond wel tegen AZ - maar een geweldig groot talent op de rechterflank is Mussolini nu ook weer niet. Waardoor het toch vaker over zijn achternaam gaat dan over zijn prestaties op het veld. Zelf zegt hij niets met politiek te hebben. Maar ook in Italiaanse media is geregeld benoemd hoe ongemakkelijk het is dat er iemand met de achternaam Mussolini onder contract staat bij een club met traditioneel veel neofascistische supporters. Waslijst De bekende waslijst van extreemrechtse incidenten rond de Lazio-aanhang is immers lang. Swastika's en andere verwijzingen naar de Tweede Wereldoorlog zijn geen zeldzaamheid op de Curva Nord, de tribune van de fanatiekste supporters. "Auschwitz is jullie stad, de ovens zijn jullie huizen", stond er in 1998 op een spandoek tijdens de derby tegen Roma.

Paolo Di Canio brengt een omstreden groet tijdens de derby tegen AS Roma in 2005 - AFP

Paolo Di Canio, voormalig aanvoerder van Lazio die zijn bewondering voor Mussolini nooit onder stoelen of banken stak, maakte in 2005 de fascistische groet aan de fans toen hij scoorde tegen Roma. En in 2017 verspreidden de Lazio-ultra's stickers met een afbeelding van Anne Frank in een Roma-shirt tijdens een duel met de stadgenoot. De clubleiding van Lazio neemt telkens weer in woord en daad afstand van de fascistische en antisemitische uitingen, maar de ultra's lijken onverbeterlijk. Floriani kunnen de daden van zijn overgrootvader moeilijk worden aangerekend. Maar mocht hij zijn debuut voor Lazio maken, dan is het te hopen dat de fans hem toejuichen om zijn voetbalkwaliteiten en niet om zijn - tweede - achternaam.