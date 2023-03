Jumbo-Visma kijkt uit naar opvallend experiment: 'Jonas kan voluit gaan vandaag'

Jonas Vingegaard verwees afgelopen zomer Tadej Pogacar naar de tweede plaats in de Tour de France. Een nieuwe strijd tussen de twee vindt deze week plaats. Opnieuw in Frankrijk, dit keer in de rittenkoers Parijs-Nice. Eind februari reed Tour-winnaar Vingegaard al een kleine wedstrijd in Galicië, maar de 'Koers naar de Zon' is voor de 26-jarige Deen van Jumbo-Visma de eerste echte test om te zien hoe hij ervoor staat dit seizoen. In de eerste etappe toonde hij al een klein voorproefje, toen hij samen met Pogacar en Pierre Latour demarreerde en korte tijd voor het peloton uit reed. Opvallende ploegentijdrit "Maar het echte antwoord komt vandaag", weet Merijn Zeeman, sportief directeur van Jumbo-Visma. Dan staat de ploegentijdrit op het programma, maar wel met iets andere regels dan gebruikelijk. Niet de tijd van de vierde binnenkomer telt, maar iedere renner van de ploeg krijgt zijn eigen tijd.

Live vanaf 14.55 uur Alle etappes van Parijs-Nice zijn te volgen bij de NOS. Tot en met etappe 6 (vrijdag 10 maart) is de koers vanaf 14.55 uur te volgen via een livestream op NOS.nl en in de NOS-app. In het slotweekend, etappe 7 en 8, is Parijs-Nice vanaf 13.10 uur te volgen via een livestream op NOS.nl en in de NOS-app en op NPO 1.

"Het wordt interessant om te zien welke tactiek de ploegen zullen hanteren", zei koersdirecteur François Lemarchand eerder tegen Sporza. "Ik kan me een scenario inbeelden waarbij nog maar twee renners van een team de slotkilometer ingaan, waarna de ene dan de sprint voor de andere lanceert." "In een koers waarin vaak met seconden gegoocheld wordt, willen we op deze manier ook vermijden dat een team met het merendeel van zijn renners in de kop van het klassement komt te staan." Jumbo-Visma heeft in elk geval het strijdplan iets aangepast. "Normaal hou je iets in, zodat je als ploeg bij elkaar blijft. Nu gaan we dat op het eerste gedeelte ook wel doen, maar in de laatste kilometers kan Jonas voluit gaan." Pogacar sprokkelt seconden Vingegaard mengde zich in de eerste twee etappes nog niet in de tussensprint, waar bonificatieseconden te verdienen zijn. Pogacar deed dat wel en sprokkelde op die manier al twaalf seconden bij elkaar.

Jonas Vingegaard zegeviert in Galicië - EPA

De Sloveen, tweevoudig Tourwinnaar, heeft daardoor al een kleine voorsprong van twaalf seconden opgebouwd op zijn Deense concurrent. "Nu kan ik relaxter naar dinsdag toewerken, want het wordt een heel zware ploegentijdrit. We hebben nu wat meer vertrouwen", liet hij aan Cycling Pro Net weten. Zeeman verwacht in elk geval "een harde strijd" om de eindzege in Parijs-Nice. "Het is een moeilijke wedstrijd", aldus de sportief directeur van Jumbo-Visma. "En ik verwacht dat er nog wel meer renners gaan meestrijden dan alleen Vingegaard en Pogacar." Voorbereiding richting Tour Voor Vingegaard is Parijs-Nice onderdeel van de lange voorbereiding richting de Tour de France, waar hij de kopman zal zijn van Jumbo-Visma. Want voor Primoz Roglic staan dit seizoen de Giro en de Vuelta als hoofddoelen op de kalender, laat Zeeman weten. "Jonas willen we zo goed mogelijk krijgen richting de Tour", aldus Zeeman. "Na Parijs-Nice gaat hij naar de Ronde van het Baskenland. Daarna gaat hij hoogtestages doen en als laatste koers voor de Tour staat de Dauphiné op het programma." Aan zelfvertrouwen is er in elk geval geen gebrek bij Vingegaard en Jumbo-Visma. "Hij beschouwt zichzelf als beste klimmer ter wereld en zo beschouwen wij hem ook."

Bekijk hier een reportage over Jonas Vingegaard en zijn weg naar de top, die hem leidde naar zijn eerste Tourzege in 2022. - NOS