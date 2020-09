FC Emmen krijgt zijn zin: EasyToys rest van het seizoen shirtsponsor

FC Emmen mag toch met EasyToys op de borst spelen. De KNVB had eerder de sponsordeal van de voetbalclub met het seksspeeltjesbedrijf uit Veendam afgekeurd, maar gaat nu toch akkoord. Na gesprekken zijn beide partijen overeengekomen dat FC Emmen vooralsnog één seizoen EasyToys als shirtsponsor mag hebben.

"Volgens de KNVB is de sponsordeal in strijd met de goede smaak of het fatsoen, waarmee de bond in feite zegt dat ook wij als bedrijf onfatsoenlijk hebben gehandeld. Dat is wel tegen het zere been", liet Emmen-voorzitter Ronald Lubbers eerder deze week weten tegen RTV Drenthe.

Sponsoringreglement

De KNVB liet tevens weten dat een sponsor als EasyToys niet past in het uitgebreide sponsoringreglement. Dinsdag werd duidelijk dat de voetbalbond in december met alle clubs, tijdens de algemene vergadering betaald voetbal (AVBV), het betreffende artikel uit het sponsorreglement gaat bespreken.

"Zo wilden beide partijen in eerste instantie een driejarige verbintenis aangaan. Na het overleg van donderdag is die overeenkomst naar één jaar teruggedraaid."

De KNVB betreurt de eerder ontstane situatie. "Maar we waarderen in dit verband de flexibiliteit van club en sponsor door de duur van het sponsorcontract aan te passen. Als zou blijken dat dit contract in strijd is met de wet of de Nederlandse Reclame Code, wordt dit vanzelfsprekend aangepast."