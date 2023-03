Rotterdamse jongeren steeds kwetsbaarder voor criminele ronselaars

Steeds jongere jongeren in Rotterdam worden geronseld voor allerlei vormen van criminaliteit. Dat zegt het bestuur van het ROC Albeda tegen Nieuwsuur. Vooral jongeren die tegen betaling containers met drugs leeghalen, zogeheten 'uithalers', vormen een groot probleem. "We hebben grote zorgen over de problemen waarmee jongeren worden geconfronteerd. Het is onmogelijk om dat allemaal buiten de muren van de school te houden", zegt Ron Kooren, bestuurder van ROC Albeda.

Beroepscriminelen zitten 24/7 in de wijk, ze weten waar je moeder woont. Of ze laten een foto zien van je zus of broer. Dat is heel intimiderend. Thomas Schippers, wijkagent

Waar de jeugd uit Rotterdam-Zuid zich vroeger weleens schuldig maakte aan winkeldiefstal, zitten steeds jongere mensen, soms zelfs kinderen al snel tot hun nek in de drugscriminaliteit. Wijkagent Thomas Schippers heeft in zijn wijk Rotterdam-Pendrecht zijn handen vol aan de jonge criminelen. Hij ziet dagelijks hoe ze geronseld worden door drugscriminelen. "De meesten hebben geen idee wat de gevolgen zijn als ze in deze wereld stappen. Als de jongere denkt: ik heb nu dertigduizend euro verdiend met het leeghalen van een container en dat is wel genoeg, zegt de drugsscene: nee, we willen meer van jou. Beroepscriminelen zitten 24/7 in de wijk, ze weten waar je moeder woont. Of ze laten een foto zien van je zus of broer. Dat is heel intimiderend."

Veiligheidsteam op school De Rotterdamse mbo-school Albeda is trots op het predicaat 'veilige school', waarbij medewerkers en studenten samenwerken aan een prettige sfeer en een veilige school. Een speciaal veiligheidsteam is aangewezen voor specialistische ondersteuning. Met indringende gesprekken probeert veiligheidsadviseur Rachel Tak de jonge studenten op het rechte pad te houden of te krijgen. "We zetten vooral in op preventie en maken alle medewerkers bewust van de signalen. We willen zorgwekkend gedrag eerder signaleren en zo voorkomen dat ze worden geronseld. Aan studenten leggen we uit hoe moeilijk het is om uit de criminaliteit te komen als ze er eenmaal in zitten. En we geven aan dat ze zich altijd bij ons kunnen melden, we staan altijd voor ze klaar."

Dwangmiddelen Ook het Centrum tegen Kinderhandel en Mensenhandel (CKM) ziet het aantal slachtoffers van het zogeheten criminele uitbuiting in Rotterdam toenemen. Dit blijkt uit onderzoek onder 500 professionals, zoals wijkagenten en jongerenwerkers, waarvan de helft aangeeft te hebben meegemaakt dat jongeren voor de criminaliteit werden geronseld. Onderzoeker Sjoerd van Bemmel van het CKM: "We zien de laatste jaren een groeiende groep kwetsbare jongeren die vatbaar is voor de mooie praatjes van criminelen. Deze groep wordt met zachte, maar ook harde dwangmiddelen in de criminaliteit gedwongen." Scholen zijn vaak een belangrijke plek waar geronseld wordt, constateert Van Bemmel: "Dat kan gaan om het praktijkonderwijs of middelbare scholen, maar zelfs ook in het basisonderwijs." Extra kwetsbaar zijn de jongeren op scholen uit achterstandswijken waar de armoede, en daarmee de sociale problemen, toeneemt, zegt Van Bemmel. Deze jongeren voelen zich vaak verantwoordelijk voor het welzijn van hun familie en laten zich makkelijk ronselen door criminelen omdat ze daarmee snel geld kunnen verdienen.