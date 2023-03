Peruaanse militairen verdrinken bij poging gewelddadig protest te beëindigen

In het zuidoosten van Peru zijn zes militairen door verdrinking om het leven gekomen. Ze probeerden volgens het leger een rivier in de Andes over te zwemmen om het stadje Juli te bereiken om daar een einde te maken aan een gewelddadig protest.

In Juli werden zaterdag een politiebureau en een rechtbank in brand gestoken. Er raakten bij de gewelddadige protesten vijf mensen gewond. Volgens het leger wilden de militairen het stadje een dag later aanvankelijk via een brug bereiken, maar die zou zijn geblokkeerd door betogers.

Het ministerie van Defensie zei in een verklaring dat de dood van de soldaten deels op het conto van "de vijandige houding" van betogers kan worden geschreven.

Tientallen doden bij protesten

In Peru geldt sinds begin december een crisissituatie. Er braken protesten en rellen uit nadat president Castillo werd afgezet. Castillo zelf had kort daarvoor geprobeerd het parlement buitenspel te zetten. Vooral de inheemse bevolking is in opstand gekomen na de afzetting van Castillo, die afkomstig is uit de Andes.

Castillo's vice-president Boluarte volgde hem op, maar de betogers nemen daar geen genoegen mee. Ze eisen hervormingen die de armen ten goede moeten komen. Ook willen ze dat Castillo in zijn functie wordt hersteld. Bij gewelddadige protesten zijn 64 doden gevallen, de meesten van hen burgers.