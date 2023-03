Ontploffingen bij woningen in IJsselstein, politie zoekt verdachte

In IJsselstein is gisteren tot twee keer toe een woning beschadigd na een harde knal. In het laatste geval was sprake van een vuurwerkbom die ontplofte bij een voordeur. Er raakte niemand gewond, maar de deur en een ruit raakten beschadigd.

Het incident gebeurde bij een huis aan de Italiëlaan, kort na 21.00 uur. De politie is op zoek naar een jongen van ongeveer 16 jaar.

Vlakbij woedde eerder op de dag een woningbrand na een harde knal. Na dat incident werd gevraagd om uit te kijken naar een jongen van 16 tot 20 jaar. Of het om dezelfde verdachte gaat, kon de politie niet zeggen.

De politie verspreidde na het ontploffen van de vuurwerkbom een signalement van de vermoedelijke dader: