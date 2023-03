Trudeau gelast onderzoek naar Chinese inmenging in verkiezingen

De Canadese premier Trudeau heeft een uitgebreid onderzoek aangekondigd naar buitenlandse inmenging van verkiezingen. Er wordt onder meer een speciaal rapporteur aangesteld die met aanbevelingen moet komen om inmenging tegen te gaan. Dat is volgens Trudeau nodig om "onze democratie te versterken".

De regering van Trudeau ligt al langer onder vuur vanwege claims dat China zich heeft bemoeid met de Canadese verkiezingen in 2019 en 2021. Het Canadese Global News berichtte vorig jaar dat China via zijn consulaat in Toronto geld zou hebben geboden aan zeker zeven verkiezingsfunctionarissen. En vorige maand berichtte de Globe and Mail, op basis van anonieme bronnen bij de inlichtingendiensten, dat China "een doortimmerde strategie" volgde om de Canadese democratie te ondermijnen.

Chinese diplomaten en hun medewerkers zouden erop uit zijn geweest om Trudeau's Liberalen aan de macht te houden. Peking zou het niet in zijn belang achten als de Conservatieve Partij aan de macht zou komen.

Een Canadees onderzoeksteam dat keek naar verdachte incidenten vond eerder geen concreet bewijs van buitenlandse inmenging die vrije en eerlijke verkiezingen had belemmerd. China heeft overigens ontkend zich op wat voor manier dan ook bezig te houden met beïnvloeding van verkiezingen.

Oppositie pleit voor openbaar onderzoek

Trudeau heeft nu onder meer twee instanties die zich bezighouden met het toezicht op het verzamelen van inlichtingen opdracht gegeven om zich te storten op de mogelijkheid dat buitenlandse actoren de verkiezingen proberen te beïnvloeden. De premier wil weten hoe inlichtingendiensten opereren op dit onderwerp, of ze steken hebben laten vallen en wat daaraan kan worden gedaan.

De oppositie in Canada heeft verzocht om een zo openbaar mogelijk onderzoek. De leider van de sociaal-democratische NDP, Jagmeet Singh, liet weten dat hij er niet op zit te wachten om in vertrouwen geïnformeerd te worden over de kwestie. Het publiek zou zo transparant mogelijk geïnformeerd moeten worden.

Lek

Vorig jaar kwam er opmerkelijk beeld naar buiten van een aanvaring tussen Trudeau en de Chinese president Xi Jinping op de G20-top in Bali. Xi verweet Trudeau dat vertrouwelijke informatie uit een gesprek tussen beiden naar de pers was gelekt. Media berichtten destijds dat Trudeau Xi had aangesproken vanwege vermoedelijke Chinese spionage en inmenging in de Canadese verkiezingen. Xi confronteerde Trudeau met de berichtgeving in media en liet via een tolk weten dat hij hem niet eerlijk vond.