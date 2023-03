Honderden migranten gevonden in verlaten truck Mexico

In Mexico zijn in een verlaten vrachtwagen honderden migranten ontdekt. Er zaten 103 minderjarigen in de trailer en 212 volwassenen, melden de autoriteiten. Er worden in Mexico vaker dergelijke ontdekkingen gedaan, maar dit soort hoge aantallen is uitzonderlijk.

De migranten komen uit Guatemala, Honduras, El Salvador en Ecuador. De autoriteiten melden volgens persbureau Reuters dat er ook nog 28 migranten werden aangetroffen die als families reisden, waarmee er in totaal 343 mensen in de trailer zaten.

De trailer stond naast de snelweg in de oostelijke deelstaat Veracruz. Er was ventilatie ingebouwd en het dak zou ook enige lucht hebben binnengelaten. Verder was de trailer in twee lagen ingedeeld, om meer mensen te kunnen vervoeren. Vermoedelijk waren ze op weg naar de Verenigde Staten.