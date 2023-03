Begraafplaats met tientallen skeletten uit vijftiende eeuw ontdekt in Rottum

In Rottum in Groningen is een begraafplaats uit vermoedelijk de vijftiende eeuw ontdekt. Het grafveld werd aangetroffen tijdens werkzaamheden om een pand te versterken. Op de plek heeft vroeger een klooster gestaan. Er zijn 31 skeletten opgegraven, het terrein is voor een zesde afgegraven.

Voor archeoloog Tim Kauling is het de grootste vondst uit zijn loopbaan. De skeletten zijn volgens hem in bijzonder goede staat: "Ze zijn nog heel gaaf. De klei heeft ze als het ware helemaal omsloten waardoor er geen zuurstof bij kon", zei hij tegen RTV Noord.

Textiel en spijkers

Naast skeletten zijn ook stukken textiel en spijkers gevonden: "We kunnen zien dat sommige mensen alleen in een gewaad zijn begraven en sommigen in een kist. Dan vinden we allerlei spijkers rondom het skelet."

De archeoloog verwacht dat het opgraven van alle skeletten nog weken kan duren. Als het hele terrein is onderzocht en alle vondsten zijn geregistreerd, worden de beenderen waarschijnlijk herbegraven.