Heracles blijft in spoor van PEC na ruime overwinning op 'A-elftal' van ADO

Door de nederlaag heeft ADO de koppositie in de derde periode uit handen gegeven. Als Almere City vrijdag van Jong Utrecht wint, dan is die ploeg verzekerd van play-offs voor promotie naar de eredivisie.

Het verschil tussen PEC Zwolle en nummer twee Heracles Almelo is na vanavond drie punten. De voorsprong op nummer drie Almere City bedraagt acht punten. De bovenste twee ploegen promoveren aan het eind van het seizoen naar de eredivisie.

In de eerste divisie blijft Heracles Almelo koploper PEC Zwolle op de voet volgen. De Heraclieden wonnen vanavond in Den Haag eenvoudig van ADO (0-3). PEC haalde vrijdag al uit, door met maar liefst 13-0 te winnen van FC Den Bosch,

ADO Den Haag, de nieuwe nummer 13 in de eerste divisie, werd afgelopen donderdag uitgeschakeld in de beker door PSV (3-1). Toen koos trainer Dick Advocaat, met het oog op de competitie, voor een B-elftal. Tegen Heracles koos hij daarom voor het 'A-team'. Dit was echter niet te zien.

Nikolai Laursen scoorde al na elf minuten uit een kopbal voor Heracles Almelo. In de 39ste minuut verdubbelde Justin Hoogma de score door een intikker. Hier ging een fout van keeper Sonny Stevens aan vooraf.

In de tweede helft herpakte ADO zich enigszins, maar het kon de zege van Heracles niet meer in gevaar brengen. Sterker nog, het was Heracles dat tien minuten voor tijd nog een keer scoorde. Ismail Azzaoui schoot raak van afstand.

Willem II geeft zege weg

Willem II heeft de vierde positie in de Keuken Kampioen Divisie niet weten te heroveren. De Brabanders gaven in de blessuretijd een voorsprong uit handen, waardoor het uiteindelijk 2-2 werd.

Jong Ajax, dat onder meer met eerste elftalspelers Lorenzo Lucca, Francisco Conceição en Kian Fitz-Jim speelde, leed een nederlaag tegen TOP Oss (1-2).