Wijnroof uit Spaans restaurant: 4,5 jaar cel voor Roemeense Nederlander

Een Roemeense Nederlander is in Spanje veroordeeld tot 4,5 jaar cel voor de diefstal van peperdure flessen wijn uit een luxe restaurant, melden Spaanse media. Zijn Mexicaanse vriendin (28) kreeg vier jaar cel.

De diefstal was in de stad Cáceres, in het westen van Spanje. In oktober 2021 verdwenen uit het exclusieve hotel en restaurant Atrio 45 flessen wijn uit de kelder. Een daarvan was een Château d'Yquem uit 1806, met een geschatte waarde van 350.000 euro. De totale waarde van de gestolen wijn was ruim 1,6 miljoen euro, meldt de rechtbank.

Negen maanden na de roof werd de 49-jarige man opgepakt in Kroatië, samen met zijn vriendin. In de tussentijd waren ze onder meer in Nederland geweest. De flessen zijn nog altijd spoorloos.

Vals paspoort

De Spaanse politie sprak van een "minutieus geplande" diefstal en volgens de rechtbank hadden de twee zich maanden voorbereid. In de aanloop naar de diefstal werd het hotel driemaal bezocht, voordat de vrouw in oktober 2021 een reservering maakte met een vals Zwitsers paspoort.

De man had niet geboekt voor de nacht, maar schoof wel aan voor het avondeten. Na de avondmaaltijd kregen de twee een rondleiding door de wijnkelder van het etablissement, staat in de rechtbankdocumenten.

14-gangendiner

Kort na 02.00 uur belde de vrouw de receptie met de vraag of ze een salade kon krijgen. De receptionist vond dat wat vreemd, omdat de vrouw een 14-gangendiner had genuttigd. Ook stond ze er alleen voor in haar nachtdienst. Maar uiteindelijk ging ze toch akkoord en vertrok ze naar de keuken.

Volgens de rechtbank was dat het moment dat de man er met een sleutelkaart van de receptie vandoor ging. Daarmee ging de deur naar de kelder alleen nog niet open. De man zou daarop de Mexicaanse vrouw hebben ingeseind dat ze de receptionist opnieuw moest afleiden.

De vrouw belde daarna opnieuw naar de receptie, ditmaal met de vraag of er een dessert kon komen. De medewerker sputterde opnieuw tegen, maar besloot uiteindelijk de vrouw wat fruit te bezorgen.

Handdoeken om rinkelen te voorkomen

De man zou toen de hoofdsleutelkaart van de receptie hebben gepakt en in de kelder 45 flessen in een grote rugzak en twee grote sporttassen hebben gestopt. Het stel checkte om 05.00 uur uit en nam tassen mee "waarin vier handdoeken van het hotel waren gestopt om te voorkomen dat de flessen tegen elkaar rinkelden", aldus de rechtbank.

Het duo moet ook een schadevergoeding van zo'n 750.000 euro betalen. Beiden zeggen dat ze onschuldig zijn. De twee kunnen nog in beroep tegen de veroordeling.