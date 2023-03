Goldband wint drie Edisons, ook Maan en rapper Sor vallen in de prijzen

De Haagse formatie Goldband is de grote winnaar van de Edison-popprijzen. In het AFAS Theater in Leusden mocht de groep driemaal het traditionele bronzen beeldje komen ophalen. Twee van de prijzen delen ze met zangeres Maan: hun duo-productie Stiekem werd uitgeroepen tot beste song en beste videoclip.

Goldband werd ook uitgeroepen tot beste nieuwkomer. Daarmee verzilverde de band zijn drie nominaties. Een feestelijke avond werd het ook voor rapper en producer Sor. De 26-jarige artiest, die kampt met gehoorverlies, won in de categorie hiphop en kreeg een Edison voor beste album (voor het drieluik Bae Doven No. 1 / No. 2 / No. 3).

Vooraf was zangeres S10 favoriet met vier nominaties. Zij won uiteindelijk alleen in de categorie Nederlandstalig. Ook Antoon (pop), Mart Hoogkamer (Hollands), Froukje (Alternative), DI-RECT (Rock) en Tiësto (Dance) kregen een award.

Oeuvreprijs

De Edison-oeuvreprijs ging naar de Utrechtse band Kensington. De leadzanger van de band, Eloi Youssef, verliet de groep afgelopen jaar.

De Edisons zijn de belangrijkste muziekprijzen van Nederland. Ze worden ieder jaar uitgereikt door een vakjury. De beeldjes voor de winnaars zijn van beeldhouwer Pieter d'Hont.