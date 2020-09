Trump uitgejouwd naast kist overleden rechter Ginsburg

Terwijl Trump en first lady Melania aan weerszijden van de kist stonden, was te horen hoe het publiek op enige afstand van het monumentale gebouw 'Vote him out' (Stem hem weg) scandeerde.

De Amerikaanse president Trump is bij het betuigen van de laatste eer aan de overleden rechter Ginsburg uitgejouwd door omstanders. De kist met het lichaam van de populaire progressieve rechter staat deze dagen voor het gebouw van het Hooggerechtshof in Washington D.C., zodat het publiek afscheid van haar kan nemen.

De dood van Ruth Bader Ginsburg, afgelopen vrijdag, heeft in de VS een sterk gepolitiseerde discussie op gang gebracht over haar opvolging. Terwijl Ginsburg gevraagd zou hebben om met de keuze van haar opvolger te wachten tot na de presidentsverkiezingen in november, heeft Trump aangekondigd dat hij zaterdag de naam van zijn kandidaat-rechter bekendmaakt. Dat is naar verwachting een vrouw uit de conservatief-christelijke hoek, terwijl Ginsburg tientallen jaren een uitgesproken liberale koers voer binnen het hof.

Met het aantreden van een nieuwe conservatieve rechter schuift het Hooggerechtshof verder naar rechts op, tot weerzin van meer progressieve Amerikanen.