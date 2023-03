Amerikanen ontvoerd na vuurgevecht tussen Mexicaanse drugsbendes

Volgens de Mexicaanse president Obrador waren ze naar Mexico gekomen om geneesmiddelen te kopen en zijn ze vervolgens in een vuurgevecht tussen twee gewapende groepen terechtgekomen. Matamoros is het strijdtoneel van een oorlog tussen twee facties van een drugskartel.

Het Amerikaanse consulaat in Matamoros had vrijdag nog gewaarschuwd dat de situatie gevaarlijk was. De lokale autoriteiten riepen de bevolking toen op een schuilplaats op te zoeken.

Op sociale media gaat een video rond waarop de Amerikanen te zien zouden zijn, maar of dat klopt is niet bevestigd. Te zien is hoe iemand door gewapende mannen naar de laadbak van een pickup wordt geleid en erin wordt getrokken. Ook worden twee lichamen naar de pickup gesleept en in de laadbak gegooid. Deze personen lijken nog in leven te zijn.

Het gebeurde allemaal op klaarlichte dag midden in druk autoverkeer. Niemand durft iets te doen.

Mexicaan

De Amerikaanse ambassadeur in Mexico zegt dat bij het vuurgevecht een onschuldige Mexicaanse burger is omgekomen. De Amerikanen justitie werkt samen met Mexicaanse autoriteiten om de Amerikaanse burgers terug te vinden.