Hoestende Jansen kijkt uit naar treffen met Lazio-coach Sarri, maar rookt zelf niet

AZ-trainer Pascal Jansen kijkt uit naar de achtste finale tegen Lazio in de Conference League, ook gezien de coach van de tegenstander, Maurizio Sarri. De flamboyante trainer, die eerder aan het roer stond van Juventus, Chelsea, Napoli en nog zeventien andere clubs, werd eerder op de dag tijdens de training van Lazio gefilmd terwijl hij een sigaret opstak. Heeft Jansen dat ook weleens gedaan? De AZ-coach krijgt spontaan een hoestbui als hij die vraag krijgt, maar antwoordt ontkennend: "Nee, ik rook niet. Ach, iedereen moet doen waar hij gelukkig van wordt en ik weet dat hij graag een sigaretje rookt. Het is een zeer ervaren coach met een fantastische cv. Hij speelt mooi voetbal met zijn teams, dus ik kijk er erg naar uit." AZ hoopt dinsdag een eerste stap te zetten naar de kwartfinales. Het wordt een duel tussen de nummer drie van de eredivisie tegen de nummer drie van de Serie A.

Lazio favoriet? Lazio, dat vrijdag nog Napoli met 1-0 versloeg, lijkt gezien de status van de competitie dan ook de duidelijke favoriet. "Dat denk ik wel", bevestigt aanvoerder Jordy Clasie tijdens de persconferentie van de Alkmaarders in Rome. "Maar we focussen vooral op onszelf en willen vooral genieten." Trainer Pascal Jansen wil Lazio nu niet meteen als favoriet bestempelen: "We zijn er altijd hartstikke goed in om voor een wedstrijd allemaal scenario's te bedenken en favorieten aan te wijzen. Het is duidelijk dat Lazio wel een lichte voorsprong heeft op AZ, dat is ook niet vreemd. Maar de waarheid ligt altijd op het veld."

AZ mist vijf verdedigers, Lazio Immobile AZ is met 21 spelers naar Rome afgereisd. Trainer Pascal Jansen heeft de winteraanwinsten Sven Mijnans, Mathew Ryan en Djordje Mihailovic en de talenten Wouter Goes, Rome-Jayden Owusu-Oduro en Lewis Schouten voor het eerst opgenomen in zijn selectie voor een Europees duel. Jansen heeft slechts vijf verdedigers tot zijn beschikking, omdat Bruno Martins Indi, Sam Beukema, Zinho Vanheusden en Maxim Dekker herstellende zijn van blessures. Ook de middenvelders Dani de Wit en Riechedly Bazoer ontbreken. Bij Lazio ontbreekt aanvoerder Ciro Immobile vanwege een dijbeenblessure. "Het is een klassespeler, dus voor Lazio is het een aderlating", aldus Jansen. "Maar ze zullen er een ander opzetten die ook kwaliteit heeft."

De 64-jarige Sarri was op zijn persconferentie, eerder op de dag, bijzonder lovend over AZ en het Nederlandse voetbal. "Het enige wat ik niet leuk vind aan het Nederlandse voetbal zijn de fans van Feyenoord", sprak Sarri. Daarmee verwees de Italiaan naar de groepswedstrijd in de Europa League in De Kuip op 3 november, toen Feyenoord-aanhangers bekers met bier en volgens Sarri zelfs met urine naar de technische staf van Lazio gooiden. Lazio verloor de wedstrijd met 1-0 en moest door in de Conference League. Tijdens het eerste groepsduel met Feyenoord op 8 september speelde Lazio een uur lang het beste voetbal van het seizoen, wist Sarri ook nog te vertellen. De Italianen speelden Feyenoord die avond een uur lang zoek en kwamen met 4-0 voor. Uiteindelijk redde Feyenoord met twee goals nog de eer.

AZ-aanvoerder Jordy Clasie blikt vooruit op de eerste wedstrijd in de achtste finales van de Conference League tegen Lazio in Rome. - NOS

"Het was een indrukwekkende wedstrijd", weet Jansen nog. "Het voetbal dat Sarri nastreeft, kon je goed zien. Veel combinatievoetbal over het middenveld en een hoge intelligentie in het veld qua spelbegrip en de keuzes die ze maken." "Feyenoord had het heel moeilijk, maar wij zijn een andere ploeg en we zijn ook gegroeid dit seizoen, net als Lazio is doorgegroeid. Morgen gaan we het met elkaar uitvechten." AZ doet dat, zoals altijd, met een plan. "We hebben onze eigen ideeën en onze eigen identiteit, dat heeft ons gebracht waar we nu zijn. We zien ook wel degelijk de zwaktes van Lazio en die gaan we morgen proberen te benutten", aldus Jansen.