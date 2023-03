Wel of geen ruimte voor de wolf? Ook dát is een verkiezingsthema

In de aanloop naar de Provinciale Statenverkiezingen gaat het niet alleen over grote thema's als stikstof, immigratie en wonen. In zeven van de twaalf provincies gaat een van de stellingen in het Kieskompas over de wolf. En de vraag is: moet de wolf wel of geen ruimte krijgen in Nederland?

De terugkeer van de wolf op Nederlandse bodem leidt tot politieke discussies en soms zelfs tot polarisatie. "De wolf is onder meer het symbool geworden van de kloof tussen het platteland en de stad", stelt milieufilosoof Martin Drenthen, verbonden aan de Radboud Universiteit in Nijmegen.

Hier en daar lopen in de provincies de emoties hoog op als het gaat over de wolf. "Er zijn bedreigingen geweest bij lezingen in bezoekerscentra en er zijn groepen die elkaar gek lopen te maken. Mensen die elkaar napraten in plaats van naar de ander te luisteren", zegt Drenthen.

De milieufilosoof vindt dat we in Nederland 'lastige' natuur zoals de wolf ook een plek moeten geven.