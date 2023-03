Een maand na de aardbeving krijgt Turkije veel noodhulp, maar het leven staat stil

Een maand na de verwoestende aardbevingen in het zuiden van Turkije en noorden van Syrië staat het leven voor veel mensen stil. Inmiddels hebben veel getroffenen noodhulp gekregen, zeggen verschillende hulporganisaties. Op plekken waar grote organisaties niet komen, zijn veel lokale initiatieven met vrijwilligers. In het rampgebied in Syrië loopt de hulp ver achter.

Zo'n twee miljoen Turken hebben tijdelijk onderdak gekregen, vooral in tenten, meldt de Turkse overheid. Ook wonen mensen nu tijdelijk in containerwoningen, in hotels langs de kust of bij familie en vrienden op andere plekken in het land. Hulporganisaties verstrekken dagelijks maaltijden en schoon drinkwater en delen dekens en tenten uit. Deze noodhulp is nog weken, zo niet maanden, hard nodig.

"We zitten echt nog in de eerste fase", zegt Elsa van Zoest van Oxfam Novib. "Het gaat nog om de eerste levensbehoeftes. Mensen leven van dag tot dag." Dat ziet ook Jos de Voogd van Save the Children. "Naast noodhulp hebben mensen ook tijd nodig om het verlies te verwerken en om te rouwen." Beide organisaties zijn actief in het rampgebied en zijn aangesloten bij de nationale actie van Giro555, waarbij ruim 108 miljoen euro werd opgehaald.