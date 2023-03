Auto rijdt ANWB-winkel in Zeist binnen: drie gewonden

Een auto is een ANWB-winkel in Zeist binnengereden. Het voertuig reed rond 16.00 uur in z'n achteruit de winkel aan de 1e Hogeweg binnen.

Bij het ongeluk vielen drie gewonden, meldt RTV Utrecht. Ze waren in de winkel aanwezig op het moment dat het ongeluk gebeurde. Twee van hen zijn naar het ziekenhuis gebracht. De bestuurder van de auto raakte niet gewond.

De gevel van de winkel is flink beschadigd en de weg is afgezet. De politie onderzoekt het ongeluk, maar denkt niet dat er sprake was van opzet.

Bekijk hier de beelden van de auto: