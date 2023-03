Vergiftiging schoolmeisjes is onvergeeflijk misdrijf, zegt leider Iran

Het was de eerste keer dat Khamenei zich uitliet over een kwestie die al maanden speelt. Volgens de autoriteiten zijn sinds november leerlingen van vijftig scholen in meerdere delen van het land ziek geworden. Op één school na waren dat allemaal scholen voor meisjes. Ze zouden ziek zijn geworden van een gas dat via het luchtventilatiesysteem is verspreid.

De hoogste leider van Iran zegt dat de daders de doodstraf moeten krijgen als blijkt dat honderden schoolmeisjes in zijn land opzettelijk zijn vergiftigd. Als het bewezen kan worden, is het een "onvergeeflijk misdrijf" zei ayatollah Khamenei volgens het staatspersbureau IRNA. "Zij die erachter zitten moeten de doodstraf krijgen en dan is er geen amnestie."

Vooral in de stad Qom en omgeving zouden zich veel vergiftigingen hebben voorgedaan. Vandaag melden Iraanse media dat een journalist uit die stad, die veel over de vergiftigingen schreef, is opgepakt.

Onderzoek

Vorige week kondigde president Raisi al een onderzoek aan. Veel te laat, vinden veel ouders. "Als het iets was dat het regime bedreigde, was het probleem binnen een dag opgelost", zei moeder Roya tegen de NOS.

Roya, die alleen met haar voornaam genoemd wil worden, is boos over het gebrek aan maatregelen door de overheid. Voor haar en veel andere Iraniërs is het duidelijk dat de regering hiervoor verantwoordelijk is. "Dit gebeurt met instemming van het regime en is een manier om de protestbeweging te onderdrukken."

Iran-deskundige Ladan Rahbari van de Universiteit van Amsterdam noemde dat een aannemelijk scenario. "Het is mogelijk dat het een wraakactie is vanuit de overheid vanwege het activisme op meisjesscholen", zei hij. Jonge vrouwen en meisjes waren de drijvende kracht achter de protesten die in september vorig jaar begonnen na de dood van Mahsa Amini.

Afghanistan

Tussen 2009 en 2012 deden zich soortgelijke gebeurtenissen voor in Afghanistan. In 2012 werden daar 150 meisjes ziek, omdat ze vergiftigd water zouden hebben gedronken. In Afghanistan woedde toen een strijd tussen een door het Westen gesteunde regering en de radicaal-islamitische Taliban. De autoriteiten gingen ervan uit dat de Taliban het water hadden vergiftigd. Bewijs daarvoor werd niet gevonden.