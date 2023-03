Baby die uit raam Den Haag viel overleden, moeder verdacht van doodslag

De baby die vorige maand in Den Haag zwaargewond raakte door een val uit een raam van een woning, is in het ziekenhuis overleden. Dat meldt het Openbaar Ministerie.

Het incident was op 24 februari in de Jacob Catsstraat, in de Schilderswijk. Kort daarna werd de 32-jarige moeder van de paar weken oude jongen aangehouden. Nu haar zoontje het niet heeft overleefd, is de verdenking tegen haar gewijzigd naar doodslag. Het onderzoek naar wat er is gebeurd loopt nog.

De moeder is opgenomen in een Penitentiair Psychiatrisch Centrum, een plek voor gedetineerden met psychische problemen. Woensdag bepaalt de raadkamer of haar voorarrest wordt verlengd. De vrouw was de enige die in de woning aanwezig was toen de politie binnenkwam.